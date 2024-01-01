//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomRatesDelete.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // カスタム銘柄名

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 銘柄が作成されるグループの名前

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // カスタム銘柄の基となる銘柄の名前



#define DATARATES_COUNT 4 // 操作ログに送信されるバーの数



//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- カスタム銘柄を作成するときにエラーコードを取得する

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- エラーコードが0（銘柄の作成に成功）でも5304（銘柄がすでに作成されている）でもない場合は、終了する

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- 標準銘柄バーの数を取得する

int bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1);



//--- 標準銘柄の分単位の時間枠のすべてのバーのデータをMqlRates配列に取得する

MqlRates rates[]={};

ResetLastError();

if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)

{

PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, bars, GetLastError());

return;

}



//--- コピーしたデータをカスタム銘柄の分単位の履歴に設定する

ResetLastError();

if(CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates)<0)

{

PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- 履歴データを更新した後、カスタム銘柄バーの数を取得する

bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);



//--- カスタム銘柄の分単位の時間枠のすべてのバーのデータをMqlRates配列に取得する

ResetLastError();

if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)

{

PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());

return;

}



//--- カスタム銘柄の分単位履歴の最後のDATARATES_COUNTバーを操作ログに出力する

int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:", DATARATES_COUNT);

ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);



//--- カスタム銘柄の分単位の履歴の最後から2つのデータバーを削除する

datetime time_from= rates[bars-3].time;

datetime time_to = rates[bars-2].time;

ResetLastError();

int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, time_from, time_to);

if(deleted<0)

{

PrintFormat("CustomRatesDelete(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- 履歴データの2つのバーを削除した後、カスタム銘柄バーの数を再度取得する

bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);



//--- カスタム銘柄の分単位の残りのバーのデータを再度取得する

ResetLastError();

if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)

{

PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());

return;

}



//--- 更新されたカスタム銘柄の分単位履歴の最後のDATARATES_COUNTバーを操作ログに出力する

PrintFormat("

Last %d bars after applying CustomRatesDelete() with %d deleted bars:", DATARATES_COUNT, deleted);

ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);



//--- チャートのコメントにスクリプト終了キーに関するヒントを表示する

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));

//--- EscキーまたはDelキーが押されるまで待機して無限ループを終了する

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- Delキーを押すと、作成したカスタム銘柄とそのデータが削除される

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

//--- バーデータを削除する

int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);

if(deleted>0)

PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);



//--- ティックデータを削除する

deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);

if(deleted>0)

PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);



//--- 銘柄を削除する

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- 終了する前にチャートをクリアする

Comment("");

/*

結果：

Last 4 bars of the custom symbol's minute history:

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343 38 0 0

[1] 2024.06.18 20:54:00 1.07344 1.07354 1.07344 1.07353 21 0 0

[2] 2024.06.18 20:55:00 1.07353 1.07362 1.07351 1.07356 32 0 0

[3] 2024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354 24 0 0



Last 4 bars after applying CustomRatesDelete() with 2 deleted bars:

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2024.06.18 20:51:00 1.07357 1.07358 1.07347 1.07349 25 0 0

[1] 2024.06.18 20:52:00 1.07349 1.07350 1.07336 1.07341 31 0 0

[2] 2024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343 38 0 0

[3] 2024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354 24 0 0

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| カスタム銘柄ルを作成し、エラーコードを返す |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- カスタム銘柄の基となる銘柄の名前をする

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- カスタム銘柄の作成に失敗し、エラー5304ではない場合は、操作ログに報告する

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- 成功

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| カスタム銘柄を削除する |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- 気配値表示ウィンドウから銘柄を非表示にする

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- カスタム銘柄の削除に失敗した場合は、操作ログにこれを報告してfalseを返す

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功

return(true);

}