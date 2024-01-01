ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスカスタム銘柄CustomRatesDelete 

CustomRatesDelete

指定した時間間隔内のカスタム銘柄の価格履歴からすべてのバーを削除します。

int  CustomRatesDelete(
  const string    symbol,      // 銘柄名
  datetime        from,        // 開始の日付
  datetime        to            // 終了の日付
  );

パラメータ

symbol

[in]  カスタム銘柄名

from

[in]  削除する指定範囲内の価格履歴の最初のバーの時間

to

[in]  削除する指定範囲内の価格履歴の最後のバーの時間

戻り値

削除されたバーの数（エラーの場合は -1 ）

 

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            CustomRatesDelete.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link     "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"     // カスタム銘柄名
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"           // 銘柄が作成されるグループの名前
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()         // カスタム銘柄の基となる銘柄の名前
 
#define   DATARATES_COUNT       4                 // 操作ログに送信されるバーの数
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- カスタム銘柄を作成するときにエラーコードを取得する
  int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
 
//--- エラーコードが0（銘柄の作成に成功）でも5304（銘柄がすでに作成されている）でもない場合は、終了する
  if(create!=0 && create!=5304)
    return;
 
//--- 標準銘柄バーの数を取得する
  int bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1);
     
//--- 標準銘柄の分単位の時間枠のすべてのバーのデータをMqlRates配列に取得する
  MqlRates rates[]={};
  ResetLastError();
  if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
    {
    PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, bars, GetLastError());
    return;
    }
 
//--- コピーしたデータをカスタム銘柄の分単位の履歴に設定する
  ResetLastError();
  if(CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates)<0)
    {
    PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());
    return;
    }
   
//--- 履歴データを更新した後、カスタム銘柄バーの数を取得する
  bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);
 
//--- カスタム銘柄の分単位の時間枠のすべてのバーのデータをMqlRates配列に取得する
  ResetLastError();
  if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
    {
    PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());
    return;
    }
 
//--- カスタム銘柄の分単位履歴の最後のDATARATES_COUNTバーを操作ログに出力する
  int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_DIGITS);
  PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:", DATARATES_COUNT);
  ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);
 
//--- カスタム銘柄の分単位の履歴の最後から2つのデータバーを削除する
  datetime time_from= rates[bars-3].time;
  datetime time_to  = rates[bars-2].time;
  ResetLastError();
  int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, time_from, time_to);
  if(deleted<0)
    {
    PrintFormat("CustomRatesDelete(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());
    return;
    }
   
//--- 履歴データの2つのバーを削除した後、カスタム銘柄バーの数を再度取得する
  bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);
 
//--- カスタム銘柄の分単位の残りのバーのデータを再度取得する
  ResetLastError();
  if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
    {
    PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());
    return;
    }
 
//--- 更新されたカスタム銘柄の分単位履歴の最後のDATARATES_COUNTバーを操作ログに出力する
  PrintFormat("\nLast %d bars after applying CustomRatesDelete() with %d deleted bars:", DATARATES_COUNT, deleted);
  ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);
   
//--- チャートのコメントにスクリプト終了キーに関するヒントを表示する
  Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- EscキーまたはDelキーが押されるまで待機して無限ループを終了する
  while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
    {
    Sleep(16);
    //--- Delキーを押すと、作成したカスタム銘柄とそのデータが削除される
    if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
       {
        //--- バーデータを削除する
        int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
        if(deleted>0)
          PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
       
        //--- ティックデータを削除する
        deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
        if(deleted>0)
          PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
       
        //--- 銘柄を削除する
        if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
          PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
        break;
       }
    }
//--- 終了する前にチャートをクリアする
  Comment("");
  /*
  結果：
  Last 4 bars of the custom symbol's minute history:
                   [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
  [0] 2024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343           38       0             0
  [1] 2024.06.18 20:54:00 1.07344 1.07354 1.07344 1.07353           21       0             0
  [2] 2024.06.18 20:55:00 1.07353 1.07362 1.07351 1.07356           32       0             0
  [3] 2024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354           24       0             0
 
  Last 4 bars after applying CustomRatesDelete() with 2 deleted bars:
                   [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
  [0] 2024.06.18 20:51:00 1.07357 1.07358 1.07347 1.07349           25       0             0
  [1] 2024.06.18 20:52:00 1.07349 1.07350 1.07336 1.07341           31       0             0
  [2] 2024.06.18 20:53:00 1.07341 1.07347 1.07336 1.07343           38       0             0
  [3] 2024.06.18 20:56:00 1.07356 1.07358 1.07352 1.07354           24       0             0
  */
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム銘柄ルを作成し、エラーコードを返す                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
 {
//--- カスタム銘柄の基となる銘柄の名前をする
  string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
 
//--- カスタム銘柄の作成に失敗し、エラー5304ではない場合は、操作ログに報告する
  ResetLastError();
  int error=0;
  if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
    {
    error=GetLastError();
    if(error!=5304)
        PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
    }
//--- 成功
  return(error);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム銘柄を削除する                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
 {
//--- 気配値表示ウィンドウから銘柄を非表示にする
  ResetLastError();
  if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
    {
    PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
    return(false);
    }
     
//--- カスタム銘柄の削除に失敗した場合は、操作ログにこれを報告してfalseを返す
  ResetLastError();
  if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
    {
    PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 成功
  return(true);
 }

 

参照

CustomRatesReplaceCustomRatesUpdateCopyRates