対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の時間を返します。

datetime  iTime(
  const string        symbol,         // 銘柄
  ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,      // 期間
  int                shift           // シフト
  );

パラメータ

symbol

[in]  金融商品の名前です。NULL は現在のシンボルです。

timeframe

[in]  期間です。ENUM_TIMEFRAMES列挙体の値の1つです。0は現在のチャート期間を意味します。

shift

[in]  時系列から受け取った値のインデックス（現在のバーに対する指定された数のバーによる後方シフト

戻り値

対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の開始時間、またはエラー発生時には0を返します。エラーの詳細はGetLastError()関数を呼び出して取得できます。

注意事項

この関数は常に実際のデータを返します。この目的のために、それは各呼び出しの間に指定された銘柄/期間を時系列から要求します。これは、最初の関数呼び出し中に準備のできたデータが存在しない場合、結果を準備するのに時間がかかることを意味します。

この関数は以前の呼び出しの結果を格納しません。また、即時値を返すためのローカルキャッシュはありません。

例:

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 日曜日
  datetime time=D'2018.06.10 12:00';
  string symbol="GBPUSD";
  ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;
  bool exact=false;
//--- 指定された時間に対応するバーがない場合、iBarShiftは一番近いバーのインデックスを返す
  int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);
  PrintFormat("1. %s %s %s(%s): bar index is %d (exact=%s)",
              symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));
  datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);
  PrintFormat("Time of bar #%d is %s (%s)",
              bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));
//PrintFormat(iTime(symbol,tf,bar_index));
//--- 指定された時間でバーのインデックスを要求し、バーがない場合は-1を返す
  exact=true;
  bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);
  PrintFormat("2. %s %s %s (%s):bar index is %d (exact=%s)",
              symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 曜日名を返す                         |
//+------------------------------------------------------------------+
string DayOfWeek(const datetime time)
 {
  MqlDateTime dt;
  string day="";
  TimeToStruct(time,dt);
  switch(dt.day_of_week)
    {
    case 0: day=EnumToString(SUNDAY);
    break;
    case 1: day=EnumToString(MONDAY);
    break;
    case 2: day=EnumToString(TUESDAY);
    break;
    case 3: day=EnumToString(WEDNESDAY);
    break;
    case 4: day=EnumToString(THURSDAY);
    break;
    case 5: day=EnumToString(FRIDAY);
    break;  
    default:day=EnumToString(SATURDAY);
    break;
    }
//---
  return day;
 }
/* 結果:
  1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00(SUNDAY): bar index is 64 (exact=false)
  Time of bar #64 is 2018.06.08 23:00 (FRIDAY)
  2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY):bar index is -1 (exact=true)
*/  

参照

