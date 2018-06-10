iTime

対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の時間を返します。

datetime iTime(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

パラメータ

symbol

[in] 金融商品の名前です。NULL は現在のシンボルです。

timeframe

[in] 期間です。ENUM_TIMEFRAMES列挙体の値の1つです。0は現在のチャート期間を意味します。

shift

[in] 時系列から受け取った値のインデックス（現在のバーに対する指定された数のバーによる後方シフト

戻り値

対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の開始時間、またはエラー発生時には0を返します。エラーの詳細はGetLastError()関数を呼び出して取得できます。

注意事項

この関数は常に実際のデータを返します。この目的のために、それは各呼び出しの間に指定された銘柄/期間を時系列から要求します。これは、最初の関数呼び出し中に準備のできたデータが存在しない場合、結果を準備するのに時間がかかることを意味します。

この関数は以前の呼び出しの結果を格納しません。また、即時値を返すためのローカルキャッシュはありません。

例:

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 日曜日

datetime time=D'2018.06.10 12:00';

string symbol="GBPUSD";

ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;

bool exact=false;

//--- 指定された時間に対応するバーがない場合、iBarShiftは一番近いバーのインデックスを返す

int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

PrintFormat("1. %s %s %s(%s): bar index is %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);

PrintFormat("Time of bar #%d is %s (%s)",

bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));

//PrintFormat(iTime(symbol,tf,bar_index));

//--- 指定された時間でバーのインデックスを要求し、バーがない場合は-1を返す

exact=true;

bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

PrintFormat("2. %s %s %s (%s):bar index is %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 曜日名を返す |

//+------------------------------------------------------------------+

string DayOfWeek(const datetime time)

{

MqlDateTime dt;

string day="";

TimeToStruct(time,dt);

switch(dt.day_of_week)

{

case 0: day=EnumToString(SUNDAY);

break;

case 1: day=EnumToString(MONDAY);

break;

case 2: day=EnumToString(TUESDAY);

break;

case 3: day=EnumToString(WEDNESDAY);

break;

case 4: day=EnumToString(THURSDAY);

break;

case 5: day=EnumToString(FRIDAY);

break;

default:day=EnumToString(SATURDAY);

break;

}

//---

return day;

}

/* 結果:

1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00(SUNDAY): bar index is 64 (exact=false)

Time of bar #64 is 2018.06.08 23:00 (FRIDAY)

2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY):bar index is -1 (exact=true)

*/

参照

CopyTime、CopyRates