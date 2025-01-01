- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
この関数は FileFindFirst() 関数で始めた検索を続けます。
bool FileFindNext(
パラメータ
search_handle
[in] FileFindFirst() で取得される検索ハンドル
returned_filename
[out] 次に見つかったファイルまたはサブディレクトリの名称拡張子を含んだファイル名のみが返されます。ディレクトリ及びサブディレクトリは検索フィルタに含まれている場合でも結果に含まれません。
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false
例:
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
