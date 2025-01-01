ドキュメントセクション
CLContextFree

OpenCL コンテキストを削除します。

void  CLContextFree(
  int  context    // OpenCL コンテンツのハンドル
  );

パラメータ

context

[in]  OpenCL コンテンツのハンドル

戻り値

なし。内部エラーの場合 _LastError の値が変更されます。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。