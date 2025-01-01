|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define OBJ_NAME "TestObjectGetDouble" // オブジェクト名
#define WND 0 // チャートサブウィンドウ
#define EXT " (%$)" // レベルの価格表示用フォーマット文字列
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 現在のチャートID、チャートシンボル、およびシンボルの小数桁数
long chart_id= ChartID();
string symbol = ChartSymbol(chart_id);
int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
//--- 可視チャートの最大値・最小値にフィボナッチレベルのグラフィックオブジェクトを作成する
if(!CreateFibo(chart_id))
return;
//--- オブジェクトレベルの数
int total=(int)ObjectGetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELS);
double value =0;
double price0=0;
double price1=0;
//--- アンカーポイント価格
price0=ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_PRICE, 0);
price1=ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_PRICE, 1);
//--- オブジェクトレベルの数によるループ
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- 現在のレベルに設定された値を取得する
ResetLastError();
if(!ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELVALUE, i, value))
{
Print("ObjectGetDouble() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- オブジェクトのバインディングの最大値・最小値と、その価格差を取得する
double max=fmax(price0, price1);
double min=fmin(price0, price1);
double range=max-min;
//--- オブジェクトの現在レベルの価格を計算する
double level_price=min+range*value;
//--- レベルの色を設定し、チャートのダーク／ライト背景の両方で見やすくする
ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELCOLOR, i, clrRed);
//--- レベルのフォーマット文字列を設定し、価格とレベル値を同時に表示する
string level_text=ObjectGetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELTEXT, i);
if(StringFind(level_text, EXT)<0)
{
level_text+=EXT;
ObjectSetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELTEXT, i, level_text);
}
//--- レベル番号とそのデータ（レベル値と価格）を操作ログに出力する
PrintFormat("Fibo level [%d] value: %.3f, price: %.*f", i, value, digits, level_price);
}
/*
結果：
Fibo level [0] value: 0.000, price: 0.61989
Fibo level [1] value: 0.236, price: 0.62533
Fibo level [2] value: 0.382, price: 0.62869
Fibo level [3] value: 0.500, price: 0.63140
Fibo level [4] value: 0.618, price: 0.63412
Fibo level [5] value: 1.000, price: 0.64292
Fibo level [6] value: 1.618, price: 0.65715
Fibo level [7] value: 2.618, price: 0.68018
Fibo level [8] value: 4.236, price: 0.71745
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 指定チャートにフィボナッチレベルのグラフィックオブジェクトを作成する |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateFibo(const long chart_id)
{
//--- チャート上の可視価格の最高値から最安値までフィボナッチレベルを描画して取得する
double price_high=0, price_low=0;
datetime time_high =0, time_low =0;
if(!GetChartExtremums(chart_id, price_high, price_low, time_high, time_low))
return(false);
//--- 検出された価格/時間座標にフィボナッチレベルオブジェクトを作成する
if(!ObjectCreate(chart_id, OBJ_NAME, OBJ_FIBO, WND, time_high, price_high, time_low, price_low))
{
PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- すべて正常。チャートを更新して「true」を戻す
ChartRedraw();
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| チャート上の最大値・最小値とその時間を戻す |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetChartExtremums(const long chart_id, double &price_high, double &price_low, datetime &time_high, datetime &time_low)
{
//--- 変数をリセットする
price_high=price_low=0;
time_high =time_low =0;
//--- チャートシンボル
string symbol = ChartSymbol(chart_id);
//--- 最初の可視バー番号とチャート上のバー数に基づき、コピーする時系列の範囲の開始位置を計算する
int first = (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR);
int count = (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_VISIBLE_BARS);
int start = first+1-count;
//--- 時系列をコピーする配列
double array_high[];
double array_low[];
datetime array_time[];
int index;
//--- 3つの時系列を配列にコピーする（count件、startから開始）
ResetLastError();
if(CopySeries(symbol, PERIOD_CURRENT, start, count, COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_HIGH|COPY_RATES_LOW, array_time, array_high, array_low)!=count)
{
PrintFormat("%s: CopySeries() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- array_high配列内の最大価格インデックスを探索する
index=ArrayMaximum(array_high);
if(index<0)
{
PrintFormat("%s: ArrayMaximum() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- 可視チャート上の最高価格と、その価格があるバーの時刻を記憶する
price_high=array_high[index];
time_high=array_time[index];
//--- array_low配列内の最小価格インデックスを探索する
index=ArrayMinimum(array_low);
if(index<0)
{
PrintFormat("%s: ArrayMinimum() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- 可視チャート上の最低価格と、その価格があるバーの時刻を記憶する
price_low=array_low[index];
time_low=array_time[index];
//--- すべてが成功
return(true);
}