- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayReverse
指定されたインデックスから開始して、配列内の指定された数の要素を反転します。
|
bool ArrayReverse(
パラメータ
array[]
[in][out] 配列
start=0
[in] 反転を開始する配列のインデックス
count=WHOLE_ARRAY
[in] 反転される要素の数。WHOLE_ARRAYの場合、指定されたstartインデックスから配列の最後の要素までの位置が反転されます。
戻り値
成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse
注意事項
ArraySetAsSeries()関数は物理的に配列要素を移動するものではありません。代わりに、要素へのアクセスを時系列同様に変更するために、インデックスの方向を逆方向に変更するだけです。ArrayReverse()関数は、配列が「反転」されるように物理的に配列要素を移動します。
例:
|
//+------------------------------------------------------------------+
参照
ArrayInsert、ArrayRemove、ArrayCopy、 ArrayResize、ArrayFree、 ArrayGetAsSeries、ArraySetAsSeries