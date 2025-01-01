|
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//---- ColorCandles をプロットする
#property indicator_label1
"ColorCandles"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_style1
STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- 指標バッファ
double OpenBuffer[];
double HighBuffer[];
double LowBuffer[];
double CloseBuffer[];
double ColorCandlesColors[];
color ColorOfDay[6]={CLR_NONE,clrMediumSlateBlue,
clrDarkGoldenrod,clrForestGreen,clrBlueViolet,clrRed};
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム指標を初期化する関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//--- 指標バッファマッピング
SetIndexBuffer(0,OpenBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,HighBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,LowBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,CloseBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- 色バッファの色の数を設定
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES,6);
//--- 色バッファの色を設定
for(int i=1;i<6;i++)
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,i,ColorOfDay[i]);
//--- 精度を設定
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
printf("We have %u colors of days",PlotIndexGetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES));
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム指標の反復関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//---
int i;
MqlDateTime t;
//----
if(prev_calculated==0) i=0;
else i=prev_calculated-1;
//----
while(i<rates_total)
{
OpenBuffer[i]=open[i];
HighBuffer[i]=high[i];
LowBuffer[i]=low[i];
CloseBuffer[i]=close[i];
//--- それぞれのローソク足の色を設定
TimeToStruct(time[i],t);
ColorCandlesColors[i]=t.day_of_week;
//---
i++;
}
//--- 次の呼び出しのために prev_calculated の値を返す
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+