//--- 色を使うためのマクロ

#define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b))

#define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF)

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 下降ローソク足の色を設定する

Comment("Set a downward candle color");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,GetRandomColor());

ChartRedraw(); // 新しいティックを待たずにチャートをすぐに更新する

Sleep(1000); // すべての変更を表示するために1秒間一時停止する

//--- 上昇ローソク足の色を設定する

Comment("Set an upward candle color");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- 背景色を設定する

Comment("Set the background color");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- 買値線の色を設定する

Comment("Set color of Ask line");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- 売値線の色を設定する

Comment("Set color of Bid line");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- 下向きバーと下向きローソク足フレームの色を設定する

Comment("Set color of a downward bar and a downward candle frame");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- チャートの線と同時ローソク足の色を設定する

Comment("Set color of a chart line and Doji candlesticks");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- 上向きバーと上向きローソク足フレームの色を設定する

Comment("Set color of an upward bar and an upward candle frame");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- 軸、スケール、OHLCラインの色を設定する

Comment("Set color of axes, scale and OHLC line");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- グリッドの色を設定する

Comment("Set a grid color");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_GRID,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- 直近値の色を設定する

Comment("Set Last price color");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_LAST,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ストップロスおよびテイクプロフィット注文値の色を設定する

Comment("Set color of Stop Loss and Take Profit order levels");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ボリュームとマーケットエントリーレベルの色を設定する

Comment("Set color of volumes and market entry levels");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_VOLUME,GetRandomColor());

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ランダムに生成された色を返す |

//+------------------------------------------------------------------+

color GetRandomColor()

{

color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255));

return clr;

}