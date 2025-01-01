|
//--- 色を使うためのマクロ
#define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b))
#define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF)
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 下降ローソク足の色を設定する
Comment("Set a downward candle color");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,GetRandomColor());
ChartRedraw(); // 新しいティックを待たずにチャートをすぐに更新する
Sleep(1000); // すべての変更を表示するために1秒間一時停止する
//--- 上昇ローソク足の色を設定する
Comment("Set an upward candle color");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 背景色を設定する
Comment("Set the background color");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 買値線の色を設定する
Comment("Set color of Ask line");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 売値線の色を設定する
Comment("Set color of Bid line");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 下向きバーと下向きローソク足フレームの色を設定する
Comment("Set color of a downward bar and a downward candle frame");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- チャートの線と同時ローソク足の色を設定する
Comment("Set color of a chart line and Doji candlesticks");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 上向きバーと上向きローソク足フレームの色を設定する
Comment("Set color of an upward bar and an upward candle frame");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 軸、スケール、OHLCラインの色を設定する
Comment("Set color of axes, scale and OHLC line");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- グリッドの色を設定する
Comment("Set a grid color");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_GRID,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 直近値の色を設定する
Comment("Set Last price color");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_LAST,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- ストップロスおよびテイクプロフィット注文値の色を設定する
Comment("Set color of Stop Loss and Take Profit order levels");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- ボリュームとマーケットエントリーレベルの色を設定する
Comment("Set color of volumes and market entry levels");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_VOLUME,GetRandomColor());
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ランダムに生成された色を返す |
//+------------------------------------------------------------------+
color GetRandomColor()
{
color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255));
return clr;
}