DXHandleType
ハンドルの種類を返します。
|
ENUM_DX_HANDLE_TYPE DXHandleType(
パラメータ
handle
[in] ハンドル
戻り値
ENUM_DX_HANDLE_TYPE列挙体からの値
|
ID
|
値
|
説明
|
DX_HANDLE_INVALID
|
0
|
無効なハンドル
|
DX_HANDLE_CONTEXT
|
1
|
グラフィックスコンテキストハンドル
|
DX_HANDLE_SHADER
|
2
|
シェーダーハンドル
|
DX_HANDLE_BUFFER
|
3
|
頂点またはインデックスバッファのハンドル
|
DX_HANDLE_INPUT
|
4
|
シェーダー入力のハンドル
|
DX_HANDLE_TEXTURE
|
5
|
テクスチャハンドル