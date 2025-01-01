ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスDirectXの操作DXHandleType 

DXHandleType

ハンドルの種類を返します。

ENUM_DX_HANDLE_TYPE  DXHandleType(
  int handle     // ハンドル
  );

パラメータ

handle

[in] ハンドル

戻り値

ENUM_DX_HANDLE_TYPE列挙体からの値

ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ID

説明

DX_HANDLE_INVALID

0

無効なハンドル

DX_HANDLE_CONTEXT

1

グラフィックスコンテキストハンドル

DX_HANDLE_SHADER

2

シェーダーハンドル

DX_HANDLE_BUFFER

3

頂点またはインデックスバッファのハンドル

DX_HANDLE_INPUT

4

シェーダー入力のハンドル

DX_HANDLE_TEXTURE

5

テクスチャハンドル