Python用MetaTraderterminal_info 

terminal_info

接続されているMetaTrader 5クライアントターミナルのステータスと設定を取得します。

terminal_info()

戻り値

名前付きタプル構造(namedtuple)の形式で情報を返します。エラーの場合はNoneを返します。エラーに関する情報はlast_error()を使用して取得できます。

注意事項

この関数では、>TerminalInfoIntegerTerminalInfoDoubleTerminalInfoDoubleを使用して取得できるすべてのデータを1回の呼び出しで返します。

例：

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# MetaTrader 5パッケージについてのデータを表示する
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
# MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立する
if not mt5.initialize():
   print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
  quit()
 
# MetaTrader 5バージョンについてのデータを表示する
print(mt5.version())
# ターミナルの設定とステータスに関する情報を表示
terminal_info=mt5.terminal_info()
if terminal_info!=None:
  # ターミナルデータを「そのまま」表示する
   print(terminal_info)
  # データをリスト形式で表示する
  print("Show terminal_info()._asdict():")
   terminal_info_dict = mt5.terminal_info()._asdict()
  for prop in terminal_info_dict:
      print("  {}={}".format(prop, terminal_info_dict[prop]))
  print()
   # ディクショナリをDataFrameに変換して出力する
  df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])
   print("terminal_info() as dataframe:")
   print(df)
 
# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする
mt5.shutdown()
 
 
結果:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
[500, 2366, '20 Mar 2020']
TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True,....
Show terminal_info()._asdict():
 community_account=True
 community_connection=True
 connected=True
 dlls_allowed=False
 trade_allowed=False
 tradeapi_disabled=False
 email_enabled=False
 ftp_enabled=False
 notifications_enabled=False
 mqid=False
 build=2366
 maxbars=5000
 codepage=1251
 ping_last=77850
 community_balance=707.10668201585
 retransmission=0.0
 company=MetaQuotes Software Corp.
 name=MetaTrader 5
 language=Russian
 path=E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
 data_path=E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
 commondata_path=C:\Users\Rosh\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
 
terminal_info() as dataframe:
                property                      value
0       community_account                       True
1    community_connection                       True
2               connected                       True
3            dlls_allowed                      False
4           trade_allowed                      False
5       tradeapi_disabled                      False
6           email_enabled                      False
7             ftp_enabled                      False
8   notifications_enabled                      False
9                    mqid                      False
10                  build                       2367
11                maxbars                       5000
12               codepage                       1251
13              ping_last                      80953
14      community_balance                    707.107
15         retransmission                   0.063593
16                company  MetaQuotes Software Corp.
17                   name               MetaTrader 5
18               language                    Russian
 

参照

