CustomRatesReplace

指定された時間間隔内のカスタム銘柄の価格履歴をMqlRates型の配列からのデータで完全に置き換えます。

int  CustomRatesReplace(
  const string    symbol,            // 銘柄名
  datetime        from,              // 開始の日付
  datetime        to,                // 終了の日付
  const MqlRates& rates[],           // カスタム銘柄に適用されるデータの配列
  uint            count=WHOLE_ARRAY  // 使用されるrates[]配列要素の数
  );

パラメータ

symbol

[in]  カスタム銘柄名

from

[in]  更新する指定範囲内の価格履歴の最初のバーの時間

to

[in]  更新する指定範囲内の価格履歴の最後のバーの時間

rates[]

[in] MqlRates型のM1履歴データの配列

count=WHOLE_ARRAY

[in] 置換に使用されるrates[]配列要素の数。WHOLE_ARRAYはすべてのrates[]配列要素が置き換えに使用されることを意味します。

戻り値

更新されたバーの数（エラーの場合は -1 ）

注意事項

指定された範囲を超えたrates[]配列のバーは無視されます。このようなバーがすでに価格履歴に存在して指定された範囲に入った場合は置き換えられます。現在の価格履歴の指定された範囲外のバーは変更されません。rates[]配列データはOHLC価格について正しく、バーが開く時間はM1時間枠に対応するべきです。

 

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           CustomRatesReplace.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link     "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"     // カスタム銘柄名
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"           // 銘柄が作成されるグループの名前
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()         // カスタム銘柄の基となる銘柄の名前
 
#define   DATARATES_COUNT       4                 // 操作ログに送信されるバーの数
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- カスタム銘柄を作成するときにエラーコードを取得する
  int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
 
//--- エラーコードが0（銘柄の作成に成功）でも5304（銘柄がすでに作成されている）でもない場合は、終了する
  if(create!=0 && create!=5304)
    return;
 
//--- 標準銘柄バーの数を取得する
  int bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1);
     
//--- 標準銘柄の分単位の時間枠のすべてのバーのデータをMqlRates配列に取得する
  MqlRates rates[]={};
  ResetLastError();
  if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
    {
    PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, bars, GetLastError());
    return;
    }
 
//--- コピーしたデータをカスタム銘柄の分単位の履歴に設定する
  ResetLastError();
  if(CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates)<0)
    {
    PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());
    return;
    }
   
//--- 履歴データを更新した後、カスタム銘柄バーの数を取得する
  bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);
 
//--- カスタム銘柄の分単位の時間枠のすべてのバーのデータをMqlRates配列に取得する
  ResetLastError();
  if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
    {
    PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());
    return;
    }
 
//--- カスタム銘柄の分単位履歴の最後のDATARATES_COUNTバーを操作ログに出力する
  int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_DIGITS);
  PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:", DATARATES_COUNT);
  ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);
 
//--- カスタム銘柄の分単位の履歴の最後から2つのデータバーを変更する
  datetime time_from= rates[bars-3].time;
  datetime time_to  = rates[bars-2].time;
 
//--- 最後から2番目のバーのすべての価格をrates配列内のこれらのバーの始値と等しくする
  rates[bars-3].high=rates[bars-3].open;
  rates[bars-3].low=rates[bars-3].open;
  rates[bars-3].close=rates[bars-3].open;
 
  rates[bars-2].high=rates[bars-2].open;
  rates[bars-2].low=rates[bars-2].open;
  rates[bars-2].close=rates[bars-2].open;
 
//--- 既存のバーを変更されたrates配列のデータに置き換える
  ResetLastError();
  int replaced=CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates);
  if(replaced<0)
    {
    PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());
    return;
    }
   
//--- 履歴データの2つのバーを変更した後、カスタム銘柄バーの数を再度取得する
  bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);
 
//--- カスタム銘柄の分単位のすべてのバーのデータを再度取得する
  ResetLastError();
  if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
    {
    PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());
    return;
    }
 
//--- 更新されたカスタム銘柄の分単位履歴の最後のDATARATES_COUNTバーを操作ログに出力する
  PrintFormat("\nLast %d bars after applying CustomRatesUpdate() with %d replaced bars:", DATARATES_COUNT, replaced);
  ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);
   
//--- チャートのコメントにスクリプト終了キーに関するヒントを表示する
  Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- EscキーまたはDelキーが押されるまで待機して無限ループを終了する
  while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
    {
    Sleep(16);
    //--- Delキーを押すと、作成したカスタム銘柄とそのデータが削除される
    if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
       {
        //--- バーデータを削除する
        int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
        if(deleted>0)
          PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
       
        //--- ティックデータを削除する
        deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
        if(deleted>0)
          PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
       
        //--- 銘柄を削除する
        if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
          PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
        break;
       }
    }
//--- 終了する前にチャートをクリアする
  Comment("");
  /*
   結果：
  Last 4 bars of the custom symbol's minute history:
                   [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
  [0] 2024.07.29 13:37:00 1.08394 1.08396 1.08388 1.08390            16        1             0
  [1] 2024.07.29 13:38:00 1.08389 1.08400 1.08389 1.08398            35        1             0
  [2] 2024.07.29 13:39:00 1.08398 1.08410 1.08394 1.08410            29        1             0
  [3] 2024.07.29 13:40:00 1.08409 1.08414 1.08408 1.08414            14        1             0
 
  Last 4 bars after applying CustomRatesUpdate() with 250820 replaced bars:
                   [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
  [0] 2024.07.29 13:37:00 1.08394 1.08396 1.08388 1.08390            16        1             0
  [1] 2024.07.29 13:38:00 1.08389 1.08389 1.08389 1.08389            35        1             0
  [2] 2024.07.29 13:39:00 1.08398 1.08398 1.08398 1.08398            29        1             0
  [3] 2024.07.29 13:40:00 1.08409 1.08414 1.08408 1.08414            14        1             0
  */
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム銘柄ルを作成し、エラーコードを返す                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
 {
//--- カスタム銘柄の基となる銘柄の名前をする
  string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
 
//--- カスタム銘柄の作成に失敗し、エラー5304ではない場合は、操作ログに報告する
  ResetLastError();
  int error=0;
  if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
    {
    error=GetLastError();
    if(error!=5304)
        PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
    }
//--- 成功
  return(error);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム銘柄を削除する                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
 {
//--- 気配値表示ウィンドウから銘柄を非表示にする
  ResetLastError();
  if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
    {
    PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
    return(false);
    }
     
//--- カスタム銘柄の削除に失敗した場合は、操作ログにこれを報告してfalseを返す
  ResetLastError();
  if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
    {
    PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 成功
  return(true);
 }

 

参照

