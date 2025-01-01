- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
共通関数
どんな専門グループの中にも含まれていない、多目的な関数です。
|
関数
|
アクション
|
別ウィンドウにメッセージを表示します。
|
オブジェクトポインタの型を返します。
|
チャートの左上隅にコメントを出力します。
|
指定されたメソッドを使用して配列からデータを変換します。
|
配列からのデータの逆変換を行います。
|
デバグ中のプログラムのブレークポイント。
|
エキスパートアドバイザーを停止しチャートからアンロードします。
|
オブジェクトポインタを返します。
|
システムが起動してからの経過時間をミリ秒数で返します。
|
システムが起動してからの経過時間をミリ秒数で返します。
|
MQL5 プログラムの開始からの経過時間マイクロ秒数で返します。
|
メッセージボックスを作成、表示及び管理します。
|
期間中の秒数を返します。
|
サウンドファイルを再生します。
|
ログにメッセージを表示します。
|
シンボルと値のセットを事前定義された形式に従ってフォーマットし、ログファイルにプリントします。
|
所定の変数 _LastError の値をゼロに設定します。
|
データセットに基づいて画像のリソースを作成します。
|
動的に作成されたリソースを削除します（割り当てられたメモリを解放します）。
|
ResourceCreate() 関数で作成されたまたはコンパイル中に EX5 ファイルに保存されたグラフィックリソースからデータを読みます。
|
リソースを指定されたファイルに保存します。
|
事前に定義された変数 _LastError を ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error に等しい値に設定します。
|
操作終了時に端末プロセスを返すコードを設定します。
|
指定された間隔内で現在のエキスパートアドバイザーまたはスクリプトの実行を一時停止します。
|
端末に操作完了を命令します。
|
EAで使用される指標の非/表示モードを設定します。
|
テストの結果に基づいて算出された指定の統計の値を返します。
|
テスト中にプログラム操作終了コマンドを発行します。
|
テスト中の資金入金をエミュレートする特殊関数です。資金管理システムの一部で使用することができます。
|
この特殊関数は、テストの過程で出金の動作をエミュレートします。
|
現在の入力言語とコントロールキーの状態を考慮して、仮想キーコードでUnicode文字を返します。
|
参照によって渡された変数をリセットします。変数は、クラスとコンストラクタを含む構造体を除いては任意の型のものとすることが出来ます。