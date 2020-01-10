ドキュメントセクション
copy_ticks_range

指定された期間のティックをMetaTrader 5ターミナルから取得します。

copy_ticks_range(
  symbol,      // 銘柄名
  date_from,   // ティックがリクエストされている最初の日
  date_to,     // ティックがリクエストされている最後の日
  flags       // リクエストされたティックの種類を定義するためのフラグの組み合わせ
  )

パラメータ

symbol

[in] 金融商品名(例: EURUSD)。名前なし必須パラメータ。

date_from

[in] ティックがリクエストされている最初の日。「datetime」オブジェクトまたは1970年1月1日からの経過秒数として設定されます。名前なし必須パラメータ。

date_to

[in] ティックがリクエストされている最後の日。「datetime」オブジェクトまたは1970年1月1日からの経過秒数として設定されます。名前なし必須パラメータ。

フラグ

[in] リクエストされたティックのタイプを定義するフラグCOPY_TICKS_INFO – 買値と売値の変更でのティック、COPY_TICKS_TRADE –ラストと数量の変更でのティック、COPY_TICKS_ALL – 全てのティック。フラグ値はCOPY_TICKS列挙体で説明されています。名前なし必須パラメータ。

戻り値

ティックを名前付きのtime、bid、ask、last、flags列を持つNumPy配列として返します。「flags」値はTICK_FLAG列挙体からのフラグの組み合わせです。エラーの場合はNoneを返します。エラーに関する情報はlast_error()を使用して取得できます。

注意事項

詳細はCopyTicks関数をご覧ください。

「datetime」オブジェクトを作成する際にPythonがローカルな時間帯を使用する一方、MetaTrader 5ではティックとバー開始時間はUTC時間帯(シフトなし)で保存されます。よって。時間を使用する関数を実行するためには「datetime」はUTC時間で作成されるべきです。MetaTrader 5から取得されたデータはUTC時間を持ちますが、Pythonは、出力する際に再度ローカル時間シフトを適用します。よって、取得されたデータは表示する前に修正されるべきです。

例：

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5パッケージについてのデータを表示する
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# テーブル形式で取得されたデータを表示するための「pandas」モジュールをインポートする
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500) # 表示する列の数
pd.set_option('display.width', 1500)     # 表示するテーブルの最大幅
# タイムゾーンを使用するためのpytzモジュールをインポートする
import pytz
 
# MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立する
if not mt5.initialize():
   print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
  quit()
 
# タイムゾーンをUTCに設定する
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# ローカルタイムゾーンオフセットの実装を回避するために、UTCタイムゾーンで「datetime」オブジェクトを作成する
utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)
utc_to = datetime(2020, 1, 11, tzinfo=timezone)
# 11.01.2020 - 11.01.2020からのAUDUSDティックをリクエストする
ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)
print("Ticks received:",len(ticks))
 
# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする
mt5.shutdown()
 
# 各ティックのデータを新しい行に表示する
print("Display obtained ticks 'as is'")
count = 0
for tick in ticks:
   count+=1
  print(tick)
  if count >= 10:
      break
 
# 取得したデータからDataFrameを作成する
ticks_frame = pd.DataFrame(ticks)
# 秒での時間をdatetime形式に変換する
ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')
 
# データを表示する
print("\nDisplay dataframe with ticks")
print(ticks_frame.head(10))
 
結果:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
Ticks received: 37008
Display obtained ticks 'as is'
(1578614400, 0.68577, 0.68594, 0., 0, 1578614400820, 134, 0.)
(1578614401, 0.68578, 0.68594, 0., 0, 1578614401128, 130, 0.)
(1578614401, 0.68575, 0.68594, 0., 0, 1578614401128, 130, 0.)
(1578614411, 0.68576, 0.68594, 0., 0, 1578614411388, 130, 0.)
(1578614411, 0.68575, 0.68594, 0., 0, 1578614411560, 130, 0.)
(1578614414, 0.68576, 0.68595, 0., 0, 1578614414973, 134, 0.)
(1578614430, 0.68576, 0.68594, 0., 0, 1578614430188, 4, 0.)
(1578614450, 0.68576, 0.68595, 0., 0, 1578614450408, 4, 0.)
(1578614450, 0.68576, 0.68594, 0., 0, 1578614450519, 4, 0.)
(1578614456, 0.68575, 0.68594, 0., 0, 1578614456363, 130, 0.)
 
Display dataframe with ticks
                time      bid      ask  last  volume       time_msc  flags  volume_real
0 2020-01-10 00:00:00  0.68577  0.68594   0.0       0  1578614400820    134          0.0
1 2020-01-10 00:00:01  0.68578  0.68594   0.0       0  1578614401128    130          0.0
2 2020-01-10 00:00:01  0.68575  0.68594   0.0       0  1578614401128    130          0.0
3 2020-01-10 00:00:11  0.68576  0.68594   0.0       0  1578614411388    130          0.0
4 2020-01-10 00:00:11  0.68575  0.68594   0.0       0  1578614411560    130          0.0
5 2020-01-10 00:00:14  0.68576  0.68595   0.0       0  1578614414973    134          0.0
6 2020-01-10 00:00:30  0.68576  0.68594   0.0       0  1578614430188      4          0.0
7 2020-01-10 00:00:50  0.68576  0.68595   0.0       0  1578614450408      4          0.0
8 2020-01-10 00:00:50  0.68576  0.68594   0.0       0  1578614450519      4          0.0
9 2020-01-10 00:00:56  0.68575  0.68594   0.0       0  1578614456363    130          0.0

参照

