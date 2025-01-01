ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスチャート操作ChartID 

ChartID

現在のチャートの ID を返します。

long  ChartID();

戻り値

long 型の値

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- チャート識別子の変数
  long curr_chart=ChartFirst();
  int i=0;
  //--- 最初のチャートのデータを操作ログに出力する
  PrintFormat("Chart[%d] ID: %I64d,  symbol: %s", i, curr_chart, ChartSymbol(curr_chart));
 
//--- 開いているチャートの制限に達するまで (CHARTS_MAX)
  while(!IsStopped() && i < CHARTS_MAX)
    {
    //--- チャートカウンタを増加する
    i++;
    //--- 前のチャートの ID に基づいて次のチャートの ID を取得する
    curr_chart=ChartNext(curr_chart);
     
    //--- チャートリストの最後に達したらループを終了する
    if(curr_chart<0)
        break;
       
  //--- 次のチャートのデータを操作ログに出力する
    PrintFormat("Chart[%d] ID: %I64d,  symbol: %s", i, curr_chart, ChartSymbol(curr_chart));
    }
  /*
  結果：
  Chart[0] ID: 133246248352168440, symbol: EURUSD
  Chart[1] ID: 133346697706632015, symbol: USDJPY
  Chart[2] ID: 133246248352168439, symbol: GBPUSD
  Chart[3] ID: 133346697706632009, symbol: RU000A103661
  Chart[4] ID: 133346697706632010, symbol: AEM4
  Chart[5] ID: 133346697706632011, symbol: AA.SPB
  Chart[6] ID: 133346697706632012, symbol: ALLFUTMIX
  Chart[7] ID: 133346697706632013, symbol: EURUSD
  Chart[8] ID: 133346697706632014, symbol: SBER
  */
 }