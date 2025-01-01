//+------------------------------------------------------------------+

//| OpenCL カーネル |

//+------------------------------------------------------------------+

const string

cl_src=

//--- デフォルトでは double をサポートしない GPU がある

//--- cl_khr_fp64 directive が double の操作を有効にするために使用される

"#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable \r

"

//--- OpenCL カーネル関数

"__kernel void Test_GPU(__global double *data, \r

"

" const int N, \r

"

" const int total_arrays) \r

"

" { \r

"

" uint kernel_index=get_global_id(0); \r

"

" if (kernel_index>total_arrays) return; \r

"

" uint local_start_offset=kernel_index*N; \r

"

" for(int i=0; i<N; i++) \r

"

" { \r

"

" data[i+local_start_offset] *= 2.0; \r

"

" } \r

"

" } \r

";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_CPU |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Test_CPU(double &data[],const int N,const int id,const int total_arrays)

{

//--- 配列サイズをチェックする

if(ArraySize(data)==0) return(false);

//--- 配列インデックスをチェックする

if(id>total_arrays) return(false);

//--- インデックス id の配列のローカルオフセットを計算する

int local_start_offset=id*N;

//--- 要素を二倍にする

for(int i=0; i<N; i++)

{

data[i+local_start_offset]*=2.0;

}

return true;

}

//---

#define ARRAY_SIZE 100 // 配列サイズ

#define TOTAL_ARRAYS 5 // 全ての配列

//--- OpenCL ハンドル

int cl_ctx; // OpenCL コンテキストハンドル

int cl_prg; // OpenCL プログラムハンドル

int cl_krn; // OpenCL カーネルハンドル

int cl_mem; // OpenCL バッファハンドル

//---

double DataArray1[]; // CPU 計算のためのデータ配列

double DataArray2[]; // GPU 計算のためのデータ配列

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//--- OpenCL オブジェクトを初期化する

//--- OpenCL コンテキストを作成する

if((cl_ctx=CLContextCreate())==INVALID_HANDLE)

{

Print("OpenCL not found. Error=",GetLastError());

return(1);

}

//--- OpenCL プログラムを作成する

if((cl_prg=CLProgramCreate(cl_ctx,cl_src))==INVALID_HANDLE)

{

CLContextFree(cl_ctx);

Print("OpenCL program create failed. Error=",GetLastError());

return(1);

}

//--- OpenCL カーネルを作成する

if((cl_krn=CLKernelCreate(cl_prg,"Test_GPU"))==INVALID_HANDLE)

{

CLProgramFree(cl_prg);

CLContextFree(cl_ctx);

Print("OpenCL kernel create failed. Error=",GetLastError());

return(1);

}

//--- OpenCL バッファを作成する

if((cl_mem=CLBufferCreate(cl_ctx,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS*sizeof(double),CL_MEM_READ_WRITE))==INVALID_HANDLE)

{

CLKernelFree(cl_krn);

CLProgramFree(cl_prg);

CLContextFree(cl_ctx);

Print("OpenCL buffer create failed. Error=",GetLastError());

return(1);

}

//--- OpenCL カーネルの定数パラメータを設定する

CLSetKernelArgMem(cl_krn,0,cl_mem);

CLSetKernelArg(cl_krn,1,ARRAY_SIZE);

CLSetKernelArg(cl_krn,2,TOTAL_ARRAYS);

//--- データ配列を準備する

ArrayResize(DataArray1,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);

ArrayResize(DataArray2,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);

//--- データに配列を書き込む

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- j 番目の配列のローカル開始オフセットを計算する

uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;

//--- インデックス j の配列を準備する

for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)

{

//--- MathCos(i+j) の結果を配列に書き込む

DataArray1[i+local_offset]=MathCos(i+j);

DataArray2[i+local_offset]=MathCos(i+j);

}

};

//--- CPU 計算をテストする

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- インデックス j の配列の計算

Test_CPU(DataArray1,ARRAY_SIZE,j,TOTAL_ARRAYS);

}

//--- CLExecute パラメータを準備する

uint offset[]={0};

//--- グローバルワークサイズ

uint work[]={TOTAL_ARRAYS};

//--- OpenCL バッファにデータを書く

CLBufferWrite(cl_mem,DataArray2);

//--- OpenCL カーネルを実行する

CLExecute(cl_krn,1,offset,work);

//--- OpenCL バッファからデータを読む

CLBufferRead(cl_mem,DataArray2);

//--- エラーの合計

double total_error=0;

//--- 結果を比較してエラーを計算する

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- j 番目の配列のローカルオフセットを計算する

uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;

//--- 結果を比較する

for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)

{

double v1=DataArray1[i+local_offset];

double v2=DataArray2[i+local_offset];

double delta=MathAbs(v2-v1);

total_error+=delta;

//--- 最初と最後の配列を表示する

if((j==0) || (j==TOTAL_ARRAYS-1))

PrintFormat("array %d of %d, element [%d]: %f, %f, [error]=%f",j+1,TOTAL_ARRAYS,i,v1,v2,delta);

}

}

PrintFormat("Total error: %f",total_error);

//--- OpenCL オブジェクトを削除する

//--- OpenCL バッファを解放する

CLBufferFree(cl_mem);

//--- OpenCL カーネルを解放する

CLKernelFree(cl_krn);

//--- OpenCL プログラムを解放する

CLProgramFree(cl_prg);

//--- OpenCL コンテキストを解放する

CLContextFree(cl_ctx);

//---

return(0);

}