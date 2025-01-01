|
//+------------------------------------------------------------------+
//| OpenCL カーネル |
//+------------------------------------------------------------------+
const string
cl_src=
//--- デフォルトでは double をサポートしない GPU がある
//--- cl_khr_fp64 directive が double の操作を有効にするために使用される
"#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable \r\n"
//--- OpenCL カーネル関数
"__kernel void Test_GPU(__global double *data, \r\n"
" const int N, \r\n"
" const int total_arrays) \r\n"
" { \r\n"
" uint kernel_index=get_global_id(0); \r\n"
" if (kernel_index>total_arrays) return; \r\n"
" uint local_start_offset=kernel_index*N; \r\n"
" for(int i=0; i<N; i++) \r\n"
" { \r\n"
" data[i+local_start_offset] *= 2.0; \r\n"
" } \r\n"
" } \r\n";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Test_CPU |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Test_CPU(double &data[],const int N,const int id,const int total_arrays)
{
//--- 配列サイズをチェックする
if(ArraySize(data)==0) return(false);
//--- 配列インデックスをチェックする
if(id>total_arrays) return(false);
//--- インデックス id の配列のローカルオフセットを計算する
int local_start_offset=id*N;
//--- 要素を二倍にする
for(int i=0; i<N; i++)
{
data[i+local_start_offset]*=2.0;
}
return true;
}
//---
#define ARRAY_SIZE 100 // 配列サイズ
#define TOTAL_ARRAYS 5 // 全ての配列
//--- OpenCL ハンドル
int cl_ctx; // OpenCL コンテキストハンドル
int cl_prg; // OpenCL プログラムハンドル
int cl_krn; // OpenCL カーネルハンドル
int cl_mem; // OpenCL バッファハンドル
//---
double DataArray1[]; // CPU 計算のためのデータ配列
double DataArray2[]; // GPU 計算のためのデータ配列
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnStart()
{
//--- OpenCL オブジェクトを初期化する
//--- OpenCL コンテキストを作成する
if((cl_ctx=CLContextCreate())==INVALID_HANDLE)
{
Print("OpenCL not found. Error=",GetLastError());
return(1);
}
//--- OpenCL プログラムを作成する
if((cl_prg=CLProgramCreate(cl_ctx,cl_src))==INVALID_HANDLE)
{
CLContextFree(cl_ctx);
Print("OpenCL program create failed. Error=",GetLastError());
return(1);
}
//--- OpenCL カーネルを作成する
if((cl_krn=CLKernelCreate(cl_prg,"Test_GPU"))==INVALID_HANDLE)
{
CLProgramFree(cl_prg);
CLContextFree(cl_ctx);
Print("OpenCL kernel create failed. Error=",GetLastError());
return(1);
}
//--- OpenCL バッファを作成する
if((cl_mem=CLBufferCreate(cl_ctx,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS*sizeof(double),CL_MEM_READ_WRITE))==INVALID_HANDLE)
{
CLKernelFree(cl_krn);
CLProgramFree(cl_prg);
CLContextFree(cl_ctx);
Print("OpenCL buffer create failed. Error=",GetLastError());
return(1);
}
//--- OpenCL カーネルの定数パラメータを設定する
CLSetKernelArgMem(cl_krn,0,cl_mem);
CLSetKernelArg(cl_krn,1,ARRAY_SIZE);
CLSetKernelArg(cl_krn,2,TOTAL_ARRAYS);
//--- データ配列を準備する
ArrayResize(DataArray1,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);
ArrayResize(DataArray2,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);
//--- データに配列を書き込む
for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
{
//--- j 番目の配列のローカル開始オフセットを計算する
uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;
//--- インデックス j の配列を準備する
for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)
{
//--- MathCos(i+j) の結果を配列に書き込む
DataArray1[i+local_offset]=MathCos(i+j);
DataArray2[i+local_offset]=MathCos(i+j);
}
};
//--- CPU 計算をテストする
for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
{
//--- インデックス j の配列の計算
Test_CPU(DataArray1,ARRAY_SIZE,j,TOTAL_ARRAYS);
}
//--- CLExecute パラメータを準備する
uint offset[]={0};
//--- グローバルワークサイズ
uint work[]={TOTAL_ARRAYS};
//--- OpenCL バッファにデータを書く
CLBufferWrite(cl_mem,DataArray2);
//--- OpenCL カーネルを実行する
CLExecute(cl_krn,1,offset,work);
//--- OpenCL バッファからデータを読む
CLBufferRead(cl_mem,DataArray2);
//--- エラーの合計
double total_error=0;
//--- 結果を比較してエラーを計算する
for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)
{
//--- j 番目の配列のローカルオフセットを計算する
uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;
//--- 結果を比較する
for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)
{
double v1=DataArray1[i+local_offset];
double v2=DataArray2[i+local_offset];
double delta=MathAbs(v2-v1);
total_error+=delta;
//--- 最初と最後の配列を表示する
if((j==0) || (j==TOTAL_ARRAYS-1))
PrintFormat("array %d of %d, element [%d]: %f, %f, [error]=%f",j+1,TOTAL_ARRAYS,i,v1,v2,delta);
}
}
PrintFormat("Total error: %f",total_error);
//--- OpenCL オブジェクトを削除する
//--- OpenCL バッファを解放する
CLBufferFree(cl_mem);
//--- OpenCL カーネルを解放する
CLKernelFree(cl_krn);
//--- OpenCL プログラムを解放する
CLProgramFree(cl_prg);
//--- OpenCL コンテキストを解放する
CLContextFree(cl_ctx);
//---
return(0);
}