iBars

該当する銘柄と期間の履歴内のバーの数を返します。

int  iBars(
  const string          symbol,         // 銘柄
  ENUM_TIMEFRAMES       timeframe       // 期間
  );

パラメータ

symbol

[in]  金融商品の名前です。NULL は現在のシンボルです。

timeframe

[in]  期間です。ENUM_TIMEFRAMES列挙体の値の1つです。0は現在のチャート期間を意味します。

戻り値

プラットフォーム設定の「チャートでのバーの最大数」パラメータで許容される値を超えない、該当する銘柄と期間の履歴内のバーの数を返します。

例:

Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

参照

