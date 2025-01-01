- 配列、バッファ及び時系列における索引付けの方向
- データアクセスの整理
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBars
該当する銘柄と期間の履歴内のバーの数を返します。
int iBars(
パラメータ
symbol
[in] 金融商品の名前です。NULL は現在のシンボルです。
timeframe
[in] 期間です。ENUM_TIMEFRAMES列挙体の値の1つです。0は現在のチャート期間を意味します。
戻り値
プラットフォーム設定の「チャートでのバーの最大数」パラメータで許容される値を超えない、該当する銘柄と期間の履歴内のバーの数を返します。
例:
Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));
参照