- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToShortArray
この関数は文字列をシンボルごとに ushort 型の配列の指定された部分にコピーし、 複製された要素の数を返します。
|
int StringToShortArray(
パラメータ
text_string
[in] 複製する文字列
array[]
[out] ushort 型の配列（wchar_t type 型のアナログ）
start=0
[in] コピー開始位置。デフォルトでは 0。
count=-1
[in] 複製する配列要素数。結果の文字列の長さを定義します。初期値は、配列の最後または終了する 0まで複製することを意味する -1です。最後の 0 も受け取り側の配列に複製され、動的配列のサイズは文字列のサイズに応じて増加出来ます。動的配列のサイズはが文字列の長さを超える場合は、配列のサイズは縮小されません。
戻り値
複製された要素の数
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
参照