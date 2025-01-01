//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する

#property script_show_inputs

//--- 入力パラメータ

input ulong InpThresholdSize=20; // キロバイト単位でのファイルのしきい値サイズ

input string InpBigFolderName="big"; // 大きいファイルのフォルダ

input string InpSmallFolderName="small"; // 小さいファイルのフォルダ

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // ファイル名を格納する変数

string filter="*.csv"; // ファイル検索フィルタ

ulong file_size=0; // バイト単位のファイルサイズ

int size=0; // ファイル数

//--- 操作するファイルへのパスを出力する

PrintFormat("Working in %s\\Files\\ folder",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- 全ての端末に共通なフォルダのルートで検索ハンドルを受け取る

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name,FILE_COMMON);

//--- FileFindFirst() の実行が成功したかをチェックする

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- サイズによってファイルをループで移動する

do

{

//--- ファイルを開く

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- ファイルサイズを受け取る

file_size=FileSize(file_handle);

//--- ファイルを閉じる

FileClose(file_handle);

}

else

{

PrintFormat("Failed to open %s file, Error code = %d",file_name,GetLastError());

continue;

}

//--- ファイルサイズを出力する

PrintFormat("Size of %s file is equal to %d bytes",file_name,file_size);

//--- ファイル移動のパスを定義する

string path;

if(file_size>InpThresholdSize*1024)

path=InpBigFolderName+"//"+file_name;

else

path=InpSmallFolderName+"//"+file_name;

//--- ファイルを移動する

ResetLastError();

if(FileMove(file_name,FILE_COMMON,path,FILE_REWRITE|FILE_COMMON))

PrintFormat("%s file is moved",file_name);

else

PrintFormat("Error, code = %d",GetLastError());

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- 検索ハンドルを閉じる

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Files not found!");

}