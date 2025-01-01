|
#property description "Expert Advisor for sending trade requests "
" using OrderSendAsync() function.\r\n"
#property description "Handling trading events using"
" OnTrade() and OnTradeTransaction() handler functions is displayed\r\n"
#property description "Expert Advisor parameters allow setting Magic Number"
" (unique ID) "
#property description "and the mode of displaying messages in Experts log. All details are displayed by default.\r\n"
//--- 入力パラメータ
input int MagicNumber=1234567; // エキスパートアドバイザー ID
input bool DescriptionModeFull=true; // 詳細出力モード
//--- HistorySelect() 呼び出しに使用される変数
datetime history_start;
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化に使用される関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- 自動売買が許可されているかどうかをチェックする
if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
{
Alert("Autotrading in the terminal is disabled, Expert Advisor will be removed.");
ExpertRemove();
return(-1);
}
//--- 実際の口座での取引が不可能
if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
{
Alert("Expert Advisor cannot trade on a real account!");
ExpertRemove();
return(-2);
}
//--- この口座で取引が可能かどうかをみる（例えば、投資家のパスワードを使用しての取引は不可能）
if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
{
Alert("Trading on this account is disabled");
ExpertRemove();
return(-3);
}
//--- 取引履歴を受信するためにエキスパートアドバイザーを起動する時間を節約する
history_start=TimeCurrent();
//---
CreateBuySellButtons();
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化解除に使用される関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- 全てのグラフィックオブジェクトを削除する
ObjectDelete(0,"Buy");
ObjectDelete(0,"Sell");
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction 関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
const MqlTradeRequest &request,
const MqlTradeResult &result)
{
//--- 取引イベントのハンドラ関数名にちなんだ名付け見出し
Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- トランザクションタイプを列挙値として取得する
ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- トランザクションがリクエスト処理の結果の場合
if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)
{
//--- トランザクション名を表示する
Print(EnumToString(type));
//--- 処理されたリクエストを記述する文字列を表示する
Print("------------RequestDescription\r\n",
RequestDescription(request,DescriptionModeFull));
//--- そしてリクエスト結果の記述を表示する
Print("------------ ResultDescription\r\n",
TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));
}
else // トランザクションの他のトランザクションのための完全な記述を表示する
{
Print("------------ TransactionDescription\r\n",
TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 取引関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
{
//--- 取引口座の状態を格納する静的メンバ
static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;
//--- 取引履歴をリクエストする
bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());
PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",
TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);
//--- 取引イベントのハンドラ関数名にちなんだ名付け見出し
Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- ハンドラの名称と処理の瞬間の注文数を表示する
int curr_positions=PositionsTotal();
int curr_orders=OrdersTotal();
int curr_deals=HistoryOrdersTotal();
int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();
//--- 注文、ポジション、及び約定の数、またカッコ内に変更を表示
PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",
curr_positions,(curr_positions-prev_positions));
PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",
curr_orders,curr_orders-prev_orders);
PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",
curr_deals,curr_deals-prev_deals);
PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",
curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);
//--- ログをより便利に表示する文字列の区切りを挿入する
Print("");
//--- 口座の状態を保存する
prev_positions=curr_positions;
prev_orders=curr_orders;
prev_deals=curr_deals;
prev_history_orders=curr_history_orders;
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent 関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
//--- CHARTEVENT_CLICK イベント（「チャートクリック」)の処理
if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
{
Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);
//---約定の最小ボリューム
double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
//--- 「Buy」 ボタンが押されたら、買う
if(sparam=="Buy")
{
PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);
BuyAsync(volume_min);
//--- ボタンを放す
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
}
//--- 「Sell」ボタンが押されたら、売る
if(sparam=="Sell")
{
PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);
SellAsync(volume_min);
//--- ボタンを放す
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
}
ChartRedraw();
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| トランザクションの記述を文字列として返す |
//+------------------------------------------------------------------+
string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,
const bool detailed=true)
{
//--- 関数が返す文字列を準備する
string desc=EnumToString(trans.type)+"\r\n";
//--- detailed(繊細)モードでは繊細が全て追加される
if(detailed)
{
desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r\n";
desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r\n";
desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r\n";
desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r\n";
desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r\n";
desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r\n";
desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r\n";
desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r\n";
desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r\n";
desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r\n";
desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r\n";
desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r\n";
}
//--- 受信された文字列を返す
return desc;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 取引リクエストのテキスト記述を返す |
//+------------------------------------------------------------------+
string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,
const bool detailed=true)
{
//--- 関数が返す文字列を準備する
string desc=EnumToString(request.action)+"\r\n";
//--- detailed(繊細)モードでは、使用可能のデータを全て追加する
if(detailed)
{
desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r\n";
desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r\n";
desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r\n";
desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r\n";
desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r\n";
desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r\n";
desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r\n";
desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r\n";
desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r\n";
desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r\n";
desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r\n";
desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r\n";
desc+="Comment: "+request.comment+"\r\n";
}
//--- 受信された文字列を返す
return desc;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| リクエスト処理結果の記述ををテキスト形式で返す |
//+------------------------------------------------------------------+
string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,
const bool detailed=true)
{
//--- 関数が返す文字列を準備する
string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r\n";
//--- detailed(繊細)モードでは、使用可能のデータを全て追加する
if(detailed)
{
desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r\n";
desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r\n";
desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r\n";
desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r\n";
desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r\n";
desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r\n";
desc+="Comment: "+result.comment+"\r\n";
}
//--- 受信された文字列を返す
return desc;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 売買に必要な 2 つのボタンを作成する |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateBuySellButtons()
{
//--- 「Buy」オブジェクトをチェックする
if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)
{
//--- 見つかったオブジェクトがボタンでない場合は削除する
if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
ObjectDelete(0,"Buy");
}
else
ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // 「Buy」 ボタンを作成する
//--- 「Buy」 ボタンを設定する
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);
ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);
//--- 「Sell」オブジェクトの存在をチェックする
if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)
{
//--- 見つかったオブジェクトがボタンでない場合は削除する
if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
ObjectDelete(0,"Sell");
}
else
ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // 「 Sell 」ボタンを作成する
//--- 「Sell」 ボタンを設定する
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);
ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);
//--- ボタンをすぐに表示するためにチャートの強制アップデートを実行する
ChartRedraw();
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| OrderSendAsync() 非同期的関数を使用して買う |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyAsync(double volume)
{
//--- リクエストを準備する
MqlTradeRequest req={};
req.action =TRADE_ACTION_DEAL;
req.symbol =_Symbol;
req.magic =MagicNumber;
req.volume =0.1;
req.type =ORDER_TYPE_BUY;
req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);
req.deviation =10;
req.comment ="Buy using OrderSendAsync()";
MqlTradeResult res={};
if(!OrderSendAsync(req,res))
{
Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| OrderSendAsync() 非同期的関数を使用して売る |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellAsync(double volume)
{
//--- リクエストを準備する
MqlTradeRequest req={};
req.action =TRADE_ACTION_DEAL;
req.symbol =_Symbol;
req.magic =MagicNumber;
req.volume =0.1;
req.type =ORDER_TYPE_SELL;
req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);
req.deviation =10;
req.comment ="Sell using OrderSendAsync()";
MqlTradeResult res={};
if(!OrderSendAsync(req,res))
{
Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+