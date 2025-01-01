数学関数

数学関数及び三角関数のセット

数学関数はもともと、スカラー値に対して関連する演算をおこなうために設計されたものです。このビルド以降、ほとんどの関数が行列やベクトルに適用できるようになります。これには、MathAbs、MathArccos、MathArcsin、MathArctan、MathCeil、MathCos、MathExp、MathFloor、MathLog、MathLog10、MathMod、MathPow、MathRound、MathSin、MathSqrt、MathTan、MathExpm1、MathLog1p、MathArccosh、 MathArcsinh、MathArctanh、MathCosh、MathSinh、MathTanhなどが含まれています。このような操作は、行列やベクトルを要素ごとに扱うことを意味します。例：

//---

matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};

Print("matrix a=

",a);

a=MathSqrt(a);

Print("MatrSqrt(a)=

",a);

/*

matrix a=

[[1,4]

[9,16]]

MatrSqrt(a)=

[[1,2]

[3,4]]

*/

MathModおよびMathPowの場合、2番目の要素には、適切なサイズのスカラーまたは行列/ベクトルを指定することができます。