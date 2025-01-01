- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
数学関数
数学関数及び三角関数のセット
数学関数はもともと、スカラー値に対して関連する演算をおこなうために設計されたものです。このビルド以降、ほとんどの関数が行列やベクトルに適用できるようになります。これには、MathAbs、MathArccos、MathArcsin、MathArctan、MathCeil、MathCos、MathExp、MathFloor、MathLog、MathLog10、MathMod、MathPow、MathRound、MathSin、MathSqrt、MathTan、MathExpm1、MathLog1p、MathArccosh、 MathArcsinh、MathArctanh、MathCosh、MathSinh、MathTanhなどが含まれています。このような操作は、行列やベクトルを要素ごとに扱うことを意味します。例：
|
//---
MathModおよびMathPowの場合、2番目の要素には、適切なサイズのスカラーまたは行列/ベクトルを指定することができます。
|
関数
|
アクション
|
指定された数値の絶対値（係数）を返します。
|
ラジアンで x のアークコサインを返します。
|
ラジアンで x のアークサインを返します。
|
ラジアンで x のアークタンジェントを返します。
|
浮動小数点数の型を戻します
|
切り上げされた整数値を返します。
|
数のコサインを返します。
|
数の指数を返します。
|
切り下げされた整数値を返します。
|
自然対数を返します。
|
数の底が10の対数を返します。
|
2 つの数値の最大値を返します。
|
2 つの数値の最小値を返します。
|
2 つの数の分割後の実際の余りを返します。
|
基数を指定された乗まで引き上げます。
|
0〜32,767 の範囲内で擬似乱数値を返します。
|
値を最も近い整数に丸めます。
|
数のサインを返します。
|
平方根を返します。
|
擬似ランダム整数の系列を生成するための開始点を設定します。
|
数のタンジェントを返します。
|
実数の有効性をチェックします。
|
MathExp(x)-1の式の値を返します。
|
MathLog(1+x)の式の値を返します。
|
双曲線逆余弦（アークコサイン）を返します。
|
双曲線逆正弦（アークサイン）を返します。
|
双曲線逆正接（アークタンジェント）を返します。
|
双曲線余弦（コサイン）を返します。
|
双曲線正弦（サイン）を返します。
|
双曲線正接（タンジェント）を返します。
|
ushort/uint/ushort型の値のバイト順を変更します。