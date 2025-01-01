ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextClearColors 

DXContextClearColors

レンダリングバッファのすべてのピクセルに指定された色を設定します。

bool  DXContextClearColors(
  int             context,     // グラフィックスコンテキストハンドル
  const DXVector& color         // 色
  );

パラメータ

context

[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル

color

[in] レンダリング色

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。

注意事項

DXContextClearColors()関数は、次のフレームをレンダリングする前にカラーバッファをクリアするために使用できます。