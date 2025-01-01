ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス市場情報SymbolsTotal 

SymbolsTotal

（「気配値表示」で選択されたまたは全ての）利用可能なシンボルの数を返します。

int  SymbolsTotal(
  bool  selected      // True - 「気配値表示」 のシンボルのみ
  );

パラメータ

selected

[in] リクエストモード（ true または false ）

戻り値

selected パラメータが true の場合、この関数は 「気配値表示」 内で選択されたシンボルの数を返します。値が false の場合、全てのシンボルの数を返します。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 利用可能なシンボルの数を取得する
  int total    = SymbolsTotal(false);       // all symbols on the server
  int selected = SymbolsTotal(true);       // all symbols added to the Market Watch window
 
//--- 取得したデータを操作ログに送信する
  PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d\n"+
              "Number of available symbols selected in MarketWatch: %d", total, selected);
  /*
  結果：
  Number of available symbols on the server: 140
  Number of available symbols selected in MarketWatch: 11
  */
 }