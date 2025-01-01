- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolsTotal
（「気配値表示」で選択されたまたは全ての）利用可能なシンボルの数を返します。
int SymbolsTotal(
パラメータ
selected
[in] リクエストモード（ true または false ）
戻り値
selected パラメータが true の場合、この関数は 「気配値表示」 内で選択されたシンボルの数を返します。値が false の場合、全てのシンボルの数を返します。
例：
//+------------------------------------------------------------------+