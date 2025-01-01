MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextCreate
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextCreate
指定されたサイズのフレームをレンダリングするためのグラフィックコンテキストを作成します。
int DXContextCreate(
パラメータ
width
[in] ピクセル単位でのフレーム幅
height
[in] ピクセル単位でのフレームの高さ
戻り値
作成されたコンテキストのハンドルまたはエラーの場合はINVALID_HANDLE。エラーコードを受信するには、GetLastError()関数が呼ばれるべきです。
注意事項
All graphical objects created using the DXBufferCreate、DXInputCreate、 DXShaderCreate、DXTextureCreate関数を使用して作成されたすべてのグラフィックスオブジェクトは作成されたグラフィックスコンテキスト内のみで使用できます。
フレームのサイズは後でDXContextSetSize()で変更できます。
使用されなくなった作成済みのハンドルは、DXRelease()関数によって明示的に解放する必要があります。