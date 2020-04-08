MQL5プログラムマーケット
MQL5マーケットには、数多くの新しい自動取引アプリが毎日登場しています。1万を超えるプロダクトの中から適切なアプリを選び、手動取引によって生じる不必要な日常業務のことを忘れましょう。
最大の取引アプリストアを通じて、アルゴリズムによる取引プログラムを販売できます。
取引シグナル
適切な取引戦略を選択し、数回クリックするだけで購読できます。すべてのシグナルには詳細な統計情報と有益なチャートが用意されています。
取引シグナルプロバイダーになって世界中の何千人ものトレーダーにサブスクリプションを販売します。 シグナルサービスを使用すると、スタートアップ予算が小さくても、成功裡の戦略で収益を生み出すことができます。
MetaTrader 4/5のための外国為替VPS
フリーランサーのための仕事
信頼できる開発者からMetaTraderプラットフォーム用のカスタムテクニカル指標、売買ロボット、その他のアプリを注文しましょう。
専門プログラマーは、MQL5 フリーランスセクションで何百もの注文を処理しており、便利な決済システムを通じた支払いとインスタント引出しが保証されています。
チャートの新機能
同僚とチャットしたり、グループで新しいアイデアについて話し合ったり、役立つチャネルに登録したり、独自のチャンネルを作成して経験を共有したりできます
トレーダーフォーラム
テクニカル分析に関して質問し、取引システムに関して議論し、 MQL5 プログラミングスキルを向上して独自の取引戦略を開発しましょう。
世界のどこからでもトレーダーとのコミュニケーションを行い、質問に答え、初心者を助ける ことができます。-MQL5 Algotrading communityはあなたと共に発展しています。
金融取引の記事
プロトレーダーが作成した記事の巨大なデータベースから独自のテクニカル指標や売買ロボットを作成する方法を学びます。
あなたの取引とプログラミングの経験を、アルゴリズム取引を初めて経験した人と共有してください。記事を書かれた 方には$200を差し上げます。記事は10つの言語に翻訳されます。