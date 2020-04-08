ホーム
MQL5プログラムマーケット

MQL5マーケットには、数多くの新しい自動取引アプリが毎日登場しています。1万を超えるプロダクトの中から適切なアプリを選び、手動取引によって生じる不必要な日常業務のことを忘れましょう。

最大の取引アプリストアを通じて、アルゴリズムによる取引プログラムを販売できます。

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (316)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！Quantum Queenです。Quantumファミリーのエキスパートアドバイザーに新たに加わった、非常にパワフルな新メンバーです。私の専門分野は？ゴールドです。XAUUSDペアを正確かつ自信を持ってトレードし、きらびやかなゴールド市場で比類のない取引機会をお届けします。私は、これまでで最も高度なゴールド取引エキスパートアドバイザーであることを証明するためにここにいます。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 回購入するごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格は1999ドルです。 ライブシグナル：   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan または Quantum King  を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせ
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.87 (31)
エキスパート
シンボル XAUUSD 時間足 H1-M15（任意） タイプ 人工知能 単一注文取引のサポート                 はい 最低入金額 500  USD （または他通貨での同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁のブローカーをサポート。任意の口座通貨。任意のシンボル名。任意のGMT時間。） 事前設定なしで実行可能 はい トレーディングにおける人工知能に興味があるなら、私のチャンネルを購読してください。 最新の機械学習の進歩を研究し、無料のモデルを共有し、ときどきミニ記事も書いています。 購読する！ このエキスパートアドバイザーは、合成された高次元特徴空間で訓練されたモデルのアンサンブルシステムです。 Mad Turtle の主な特徴: 資金の安全性 グリッドやマーチンゲールのような危険な戦略は使用しません。 単一注文取引と短いストップロスをサポートします。 透明性 モデルがどのように「考えているか」、どの確率評価（買い/売り）を出しているかをリアルタイムで確認できます。 また、アクティベーションの閾値を調整することも可能です。 基礎性
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (4)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。 Quantum King EA は、  
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 Next 15 copies available for $499, next price $599 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねてください https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 ライブ結果はここでご覧ください: 10,0
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.04 (24)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (10)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.8 (20)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (3)
エキスパート
誇張もなく、無謀なリスクもなし。最小限のドローダウンでトレードする：One Man Army は、個人トレードにもプロップファームトレードにも対応したマルチカレンシー自動売買システムです。 短期および中期の市場調整や反転を狙うスキャルピング戦略を採用し、**指値の保留注文（リミットオーダー）**で取引を行います。 このトレーディングボットは方向を予想しません。最も有利な価格帯で高精度にエントリーします。まさにあなたが求めていたスタイルです。では、詳しく見ていきましょう。 実際の結果と設定 テストには、EURCAD通貨ペア、M15時間枠を使用してください One Man Army は、複数の資産とさまざまな市場局面における広範なテストに基づいて開発されました。このシステムの動作は安定的で予測可能、そして分析しやすい設計です。コントロール、安全性、そして体系的なアプローチを重視するトレーダーのために作られています。 ライブシグナル – こちら インストールと設定ガイド – こちら 主な特徴 マーチンゲールもナンピンも使用しない すべての取引がストップロスで保護されている 個人トレードおよ
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA を購入すると, Quantum StarMan  とQuantum King  を無料で手に入れることができます!*** 詳細については個別にお問い合わせください。 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.63 (35)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (34)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.45 (195)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順   -   アプリケーションの手順   -   デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通
Remstone
Remstone
5 (6)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう! Remstoneを選ぶ理由 高度な市場適応性: さまざま
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAUUSD（金） 時間軸 : 30分（反応速度とシグナル品質の
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
エキスパート
MQL5のForex EAトレーディングチャンネル: 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 14,000人以上のコミュニティMQL5メンバー限定 。 10部中残り3部、価格は$399！ その後、価格は$499に値上げされます。 - リアルシグナル 低リスク: https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - 高リスク:   https://www.mql5.com/ja/signals/2310008 EA AI Gold Sniper を正しく動作させるための完全なインストール手順は、   コメント #3 AI Gold Sniperは、XAU/USD取引に最新のGPT-4oモデル（OpenAIのGPT-4o）を適用します。このモデルは、多層アルゴリズムフレームワークに基づいて設計されており、非構造化データ処理とクロスマーケット分析を統合して取引決定を最適化します。AI Gold Sniperに統合されたGPT-4oは、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）とリカレントネットワーク（
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (122)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.42 (65)
エキスパート
SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (22)
エキスパート
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ]  ,  [ Trial ] 推奨アカウント：高レバレッジのスタンダード、ECN、Raw、Cent、Propfirm（FTMOなど） このEAの開発者は、他のロボットの品質で自身のプロフェッショナリズムを証明しています。 Volume Hedger EAは  カスタムインジケーターを使ったエントリーストラテジー設定機能により、他のEAを複数購入する必要がなくなります！ このEAは、高ボラティリティ市場においてマーチンゲール戦略とヘッジ、そしてスマートリスク管理を組み合わせた高度な取引アルゴリズムです。トレンド方向を予測する代わりに、売買ボリュームを分析し、賢いエントリー戦略で市場に参加します。適切なセットファイルを使用すれば、FX、ゴールド、株式、暗号通貨などさまざまな金融商品で効果的な結果を得られます。急激な上下動がある商品や安定したトレンドを持つ商品で特にパフォーマンスが向上します。取引は、一定のボリューム閾値で開始され

取引シグナル

適切な取引戦略を選択し、数回クリックするだけで購読できます。すべてのシグナルには詳細な統計情報と有益なチャートが用意されています。

取引シグナルプロバイダーになって世界中の何千人ものトレーダーにサブスクリプションを販売します。 シグナルサービスを使用すると、スタートアップ予算が小さくても、成功裡の戦略で収益を生み出すことができます。

Jan Stancel Jan Stancel
4.43 (7)
JS SmartGrid Signal MG01 1 718% 成長(開始日): 2024 信頼性  96% アルゴリズム取引 146 月額  30  USD  per  でコピー
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.81 (9)
NoPain MT5 1 575% 成長(開始日): 2021 信頼性  8% アルゴリズム取引 68 月額  30  USD  per  でコピー
Chi Hang Lee Chi Hang Lee
3.67 (2)
TTM Stable Run 655 5 874% 成長(開始日): 2021 信頼性  97% アルゴリズム取引 10 月額  30  USD  per  でコピー
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.75 (19)
Daily Gold Sniper 375% 成長(開始日): 2025 信頼性  95% アルゴリズム取引 11 月額  30  USD  per  でコピー
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 244% 成長(開始日): 2024 信頼性  98% アルゴリズム取引 8 月額  30  USD  per  でコピー
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
3.81 (7)
KingFX AU 14 201% 成長(開始日): 2022 信頼性  99% アルゴリズム取引 21 月額  40  USD  per  でコピー
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.14 (7)
MCA100 1 075% 成長(開始日): 2023 信頼性  100% アルゴリズム取引 32 月額  30  USD  per  でコピー
Yunmin Fang Yunmin Fang
3.47 (5)
NeroSignal 915% 成長(開始日): 2024 信頼性  100% アルゴリズム取引 13 月額  60  USD  per  でコピー
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
2.83 (2)
Gold pro 2 195% 成長(開始日): 2025 信頼性  89% アルゴリズム取引 26 月額  30  USD  per  でコピー
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 745% 成長(開始日): 2024 信頼性  100% アルゴリズム取引 10 月額  50  USD  per  でコピー

MetaTrader 4/5のための外国為替VPS

フリーランサーのための仕事

信頼できる開発者からMetaTraderプラットフォーム用のカスタムテクニカル指標、売買ロボット、その他のアプリを注文しましょう。

専門プログラマーは、MQL5 フリーランスセクションで何百もの注文を処理しており、便利な決済システムを通じた支払いとインスタント引出しが保証されています。

チャートの新機能

同僚とチャットしたり、グループで新しいアイデアについて話し合ったり、役立つチャネルに登録したり、独自のチャンネルを作成して経験を共有したりできます

トレーダーフォーラム

テクニカル分析に関して質問し、取引システムに関して議論し、 MQL5 プログラミングスキルを向上して独自の取引戦略を開発しましょう。

世界のどこからでもトレーダーとのコミュニケーションを行い、質問に答え、初心者を助ける ことができます。-MQL5 Algotrading communityはあなたと共に発展しています。

金融取引の記事

プロトレーダーが作成した記事の巨大なデータベースから独自のテクニカル指標や売買ロボットを作成する方法を学びます。

あなたの取引とプログラミングの経験を、アルゴリズム取引を初めて経験した人と共有してください。記事を書かれた 方には$200を差し上げます。記事は10つの言語に翻訳されます。

preview
グラフ理論：ダイクストラ法を取引に適用する

グラフ理論：ダイクストラ法を取引に適用する

ダイクストラ法は、グラフ理論における古典的な最短経路探索手法であり、市場ネットワークをモデル化することで取引戦略の最適化に応用できます。トレーダーは、ローソク足チャート上の価格データをグラフとして扱い、最も効率的な「経路」を見つけるためにダイクストラ法を使用できます。
preview
ダイナミックマルチペアEAの形成（第3回）：平均回帰とモメンタム戦略

ダイナミックマルチペアEAの形成（第3回）：平均回帰とモメンタム戦略

本記事では、ダイナミックマルチペアエキスパートアドバイザー(EA)を構築する旅の第3部として、平均回帰戦略とモメンタム戦略の統合に焦点を当てます。価格の平均からの乖離（Zスコア）を検出して取引に活かす方法や、複数の通貨ペアにおけるモメンタムを測定して取引方向を判断する方法について詳しく解説します。
preview
MQL5入門（第18回）：ウォルフ波動パターンの基本

MQL5入門（第18回）：ウォルフ波動パターンの基本

本記事では、ウォルフ波動(Wolfe Wave)パターンを詳細に解説し、弱気と強気の両方のバリエーションを取り上げます。また、この高度なチャートパターンに基づいて有効な買いと売りのセットアップを特定するためのステップごとのロジックも分解して説明します。
preview
初心者からエキスパートへ：MQL5を使用したアニメーションニュースヘッドライン(IV) - ローカルホストAIモデル市場インサイト

初心者からエキスパートへ：MQL5を使用したアニメーションニュースヘッドライン(IV) - ローカルホストAIモデル市場インサイト

本日のディスカッションでは、オープンソースのAIモデルをセルフホスティングし、市場インサイトの生成に活用する方法について探ります。これは、News Headline EA（エキスパートアドバイザー）を拡張し、AIインサイトレーンを導入することで、多機能統合型アシストツールへと変貌させる取り組みの一環です。このアップグレードにより、EAはカレンダーイベント、金融ニュース速報、テクニカル指標に加え、AIによる市場見解を提供できるようになり、タイムリーで多角的、かつ知的なサポートを取引判断に提供します。本日は、実践的な統合戦略や、MQL5が外部リソースと連携して強力で知的な取引ターミナルを構築する方法についても議論します。
preview
MQL5 Algo Forgeへの移行（第4回）：バージョンとリリースの操作

MQL5 Algo Forgeへの移行（第4回）：バージョンとリリースの操作

SimpleCandlesプロジェクトおよびAdwizardプロジェクトの開発を継続しつつ、MQL5 Algo Forgeのバージョン管理システムおよびリポジトリのより詳細な活用方法についても説明していきます。
preview
知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第73回）：一目均衡表とADX-Wilderのパターンの利用

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第73回）：一目均衡表とADX-Wilderのパターンの利用

一目均衡表とADX-Wilderオシレーターは、MQL5のエキスパートアドバイザー(EA)内で補完的に使用できる組み合わせです。一目均衡表は多機能な指標ですが、本記事では主にサポート・レジスタンス(S/R)レベルを定義する目的で使用します。一方、ADXはトレンドの判定に使用します。通常通り、MQL5ウィザードを用いて構築し、両者が持つ潜在能力をテストします。
preview
MQL5での取引戦略の自動化（第22回）：Envelopes Trend取引のためのZone Recoveryシステムの作成

MQL5での取引戦略の自動化（第22回）：Envelopes Trend取引のためのZone Recoveryシステムの作成

本記事では、Envelopes Trend取引戦略と統合されたZone Recoveryシステムを開発します。RSI (Relative Strength Index)とEnvelopesインジケーターを用いて取引を自動化し、損失を抑えるリカバリーゾーンを効果的に管理するためのアーキテクチャを詳述します。実装とバックテストを通じて、変動する市場環境に対応できる効果的な自動取引システムの構築方法を示します。
preview
共和分株式による統計的裁定取引（第1回）：エングル=グレンジャーおよびジョハンセンの共和分検定

共和分株式による統計的裁定取引（第1回）：エングル=グレンジャーおよびジョハンセンの共和分検定

本記事は、トレーダー向けに、最も一般的な共和分検定を優しく紹介し、その結果の理解方法を簡単に解説することを目的としています。エングル=グレンジャーおよびジョハンセンの共和分検定は、長期的なダイナミクスを共有する統計的に有意な資産のペアやグループを特定するのに有効です。特にジョハンセン検定は、3つ以上の資産を含むポートフォリオに対して有用で、複数の共和分ベクトルの強さを一度に評価できます。
preview
MQL5で他の言語の実用的なモジュールを実装する（第1回）：Pythonにヒントを得たSQLite3ライブラリの構築

MQL5で他の言語の実用的なモジュールを実装する（第1回）：Pythonにヒントを得たSQLite3ライブラリの構築

Pythonのsqlite3モジュールは、SQLiteデータベースを扱うためのシンプルで高速かつ便利な方法を提供しています。本記事では、MQL5に組み込まれているデータベース操作用の関数群を活用し、Pythonのsqlite3モジュールと同様の操作感でSQLite3データベースを扱える独自モジュールを構築します。