//+------------------------------------------------------------------+

//| 取引関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- 今週の取引履歴から直近約定のチケットを受け取る

ulong last_deal=GetLastDealTicket();

if(HistoryDealSelect(last_deal))

{

//--- 01.01.1970から経過したミリ秒数で表された約定の実行時刻

long deal_time_msc=HistoryDealGetInteger(last_deal,DEAL_TIME_MSC);

PrintFormat("Deal #%d DEAL_TIME_MSC=%i64 => %s",

last_deal,deal_time_msc,TimeToString(deal_time_msc/1000));

}

else

PrintFormat("HistoryDealSelect() failed for #%d. Eror code=%d",

last_deal,GetLastError());

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 履歴内の最終約定チケットまたは -1 を返す |

//+------------------------------------------------------------------+

ulong GetLastDealTicket()

{

//--- 過去7日の履歴をリクエストする

if(!GetTradeHistory(7))

{

//--- 失敗した呼び出しを通知して -1 を返す

Print(__FUNCTION__," HistorySelect() returned false");

return -1;

}

//---

ulong first_deal,last_deal,deals=HistoryDealsTotal();

//--- あれば注文を操作する

if(deals>0)

{

Print("Deals = ",deals);

first_deal=HistoryDealGetTicket(0);

PrintFormat("first_deal = %d",first_deal);

if(deals>1)

{

last_deal=HistoryDealGetTicket((int)deals-1);

PrintFormat("last_deal = %d",last_deal);

return last_deal;

}

return first_deal;

}

//--- 約定が見つからないので -1 を返す

return -1;

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| 過去数日の履歴をリクエストし、障害が発生した場合にはfalseを返す |

//+--------------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeHistory(int days)

{

//--- 取引履歴を要求する週の期間を設定する

datetime to=TimeCurrent();

datetime from=to-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

ResetLastError();

//--- リクエストして結果をチェックする

if(!HistorySelect(from,to))

{

Print(__FUNCTION__," HistorySelect=false. Error code=",GetLastError());

return false;

}

//--- 履歴が正常に受信された

return true;

}