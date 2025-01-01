MQL5 リファレンスONNXモデル
- ONNXサポート
- フォーマット変換
- データ型の自動変換
- モデルの作成
- モデルの実行
- ストラテジーテスターでの実行
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- データ構造体
機械学習におけるONNXモデル
ONNX (Open Neural Network Exchange)は、機械学習モデルのオープンソース形式です。このプロジェクトにはいくつかの大きな利点があります。
- ONNXは、Microsoft、Facebook、Amazonなどの大企業やその他のパートナーによってサポートされています。
- そのオープン形式により、異なる機械学習ツールキット間の形式変換が可能になります。また、Microsoftの ONNXMLTools では、モデルを ONNX形式に変換できます。
- MQL5は、渡されたパラメータの型がモデルと一致しない場合に、モデルの入力と出力に対して自動データ型変換を提供します。
- ONNXモデルは、さまざまな機械学習ツールを使用して作成できます。これらは現在、Caffe2、Microsoft Cognitive Toolkit、MXNet、PyTorch、OpenCVでサポートされています。他の一般的なフレームワークやライブラリのインターフェイスも利用できます。
- MQL5言語を使用すると、取引戦略でONNXモデルを実装できます。それをMetaTrader 5プラットフォームのすべての利点とともに使用して、金融市場で効率的な運用を実現できます。
- ライブ取引用にモデルを調整する前に、サードパーティツールを使用せずに、ストラテジーテスターの履歴データでモデルの動作をテストできます。
MQL5は、ONNXを操作するために次の関数を備えています。
|
関数
|
アクション
|
ONNXセッションを作成し、*.onnxファイルからモデルを読み込みます
|
ONNXセッションを作成し、データ配列からモデルを読み込みます
|
ONNXセッションを閉じます
|
ONNXモデルを実行します
|
ONNXモデルの入力数を取得します
|
ONNXモデルの出力数を取得します
|
インデックスによってモデルの入力の名前を取得します
|
インデックスによってモデルの出力の名前を取得します
|
モデルから入力型の説明を取得します
|
モデルから出力型の説明を取得します
|
インデックスによってモデルの入力データの形状を設定します
|
インデックスによってモデルの出力データの形状を設定します