- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringAdd
この関数は文字列の終わりに別の文字列を追加します。
|
bool StringAdd(
パラメータ
string_var
[in][out] 文字列を追加する文字列
add_substring
[in] 元の文字列に追加される文字列
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。
例:
|
void OnStart()
