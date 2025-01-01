SymbolExist 指定された名称の銘柄が存在するかどうかを確認します

SymbolInfoDouble シンボルプロパティの double 値を返します。

SymbolInfoInteger 指定されたシンボルの整数型 (long、datetime、int または bool）プロパティの値を返します。

SymbolInfoTick 指定されたシンボルの現在の価格をMqlTick 型の変数として返します。