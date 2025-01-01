MQL5 リファレンス市場情報
- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
市場情報の取得
これらは、市場の状態に関する情報を受信するために意図された関数です。
|
関数
|
アクション
|
（「気配値表示」で選択されたまたは全ての）利用可能なシンボルの数を返します。
|
指定された名称の銘柄が存在するかどうかを確認します
|
指定されたシンボルの名称を返します。
|
「気配値表示」 ウィンドウでシンボルを選択したり、ウィンドウからシンボルを削除したりします。
|
端末で選択されたシンボルのデータがレードサーバ—上のデータと同期されているかどうかをチェックします。
|
シンボルプロパティの double 値を返します。
|
指定されたシンボルの整数型 (long、datetime、int または bool）プロパティの値を返します。
|
対応するプロパティに指定されたシンボルの文字列型の値を返します。
|
注文の種類と方向に応じて補償金率を返します。
|
指定されたシンボルの現在の価格をMqlTick 型の変数として返します。
|
指定された銘柄と曜日での指定された相場セッションの開始と終了の時間を受け取ることができます。
|
|
選択したシンボルの板情報のオープンを提供し、DOMの変更の通知を受信にサブスクライブします。
|
指定されたシンボルの板情報の閉鎖を提供し、DOMの変更の通知受信のサブスクライブをキャンセルします。
|
指定されたシンボルの板情報を含む MqlBookInfo 構造体の配列を返します。