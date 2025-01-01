ドキュメントセクション
インデックスでフィールド名を取得します。

bool  DatabaseColumnName(
  int     request,   // DatabasePrepareで受信したリクエストハンドル
  int     column,     // リクエストのフィールドインデックス
  string& name         // フィールド名を受け取るための変数への参照
  );

パラメータ

request

[in] DatabasePrepare()で受信したリクエストハンドル。

column

[in] リクエストのフィールドインデックス。フィールド番号はゼロから始まり、DatabaseColumnsCount() - 1を超えることはできません。

name

[out] フィールド名を書き込むための変数。

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false 。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数を使用します。以下の応答が可能です。

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 無効なリクエストハンドル
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  – 「column」インデックスがDatabaseColumnsCount() -1を超えています。

注意事項

値は、少なくとも1つのDatabaseRead()呼び出しが「要求」に対して事前に行われている場合にのみ取得できます。

参照

