#property description "The Expert Advisor demonstrates how to create a series of screenshots of the current"

#property description "chart using the ChartScreenShot() function. For convenience, the file name is"

#property description "shown on the chart. The height and width of images is defined through macros."



#define WIDTH 800 // ChartScreenShot() を呼ぶ画像幅

#define HEIGHT 600 // ChartScreenShot() を呼ぶ画像の縦幅



//--- 入力パラメータ

input int pictures=5; // シリーズ内の画像の数

int mode=-1; // -1 は左へ、1は右端へのシフトを示す

int bars_shift=300;// ChartNavigate() を使用してチャートをスクロールする際のバーの数

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化に使用される関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- チャートの自動スクロールを無効にする

ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- チャートの右端のシフトを設定する

ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);

//--- ローソク足チャートを表示する

ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//---

Print("Preparation of the Expert Advisor is completed");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパートティック関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- 関数の名称、呼び出し時間とイベント識別子を表示する

Print(__FUNCTION__,TimeCurrent()," id=",id," mode=",mode);

//--- CHARTEVENT_CLICK イベントをハンドルする ("チャート上でのマウスクリック")

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- チャートの縁から初期シフト

int pos=0;

//--- チャートの左縁での動作

if(mode>0)

{

//--- チャートを左縁にスクロールする

ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- チャートに表示するテキスト及びファイル名を準備する

string name="ChartScreenShot"+"CHART_BEGIN"+string(pos)+".gif";

//--- チャート名をコメントとして表示する

Comment(name);

//--- terminal_directory\MQL5\Files\ にチャートのスクリーンショットファイルを保存する

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_LEFT))

Print("We've saved the screenshot ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- ユーザにチャートの新しい部分を見る時間を与える

Sleep(3000);

//--- 現在位置 bars_shift バーからチャートを右にスクロールする

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,bars_shift);

}

//--- モードを反対に変更する

mode*=-1;

}

else // チャートの右縁での動作

{

//--- チャートを右縁にスクロールする

ChartNavigate(0,CHART_END,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- チャートに表示するテキスト及びファイル名を準備する

string name="ChartScreenShot"+"CHART_END"+string(pos)+".gif";

//--- チャート名をコメントとして表示する

Comment(name);

//--- terminal_directory\MQL5\Files\ にチャートのスクリーンショットファイルを保存する

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT))

Print("We've saved the screenshot ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- ユーザにチャートの新しい部分を見る時間を与える

Sleep(3000);

//--- 現在位置 bars_shift バーからチャートを右にスクロールする

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-bars_shift);

}

//--- モードを反対に変更する

mode*=-1;

}

} // CHARTEVENT_CLICK イベント処理の終了

//--- OnChartEvent() ハンドラの終わり

}