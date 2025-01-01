ドキュメントセクション
カレンダーで利用可能な国名の配列を取得します。

int  CalendarCountries(
  MqlCalendarCountry& countries[]       // カレンダーの国の説明を受け取る配列
  );

パラメータ

countries[]

[out] カレンダーの国の説明を受け取るためのMqlCalendarCountry型の配列

戻り値

受け取られた説明の数。エラー情報を取得するためにはGetLastError()関数を呼び出します。可能なエラー:

  • 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR(一般的なランタイムエラー)
  • 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT(リクエスト制限時間の超過)
  • 5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA(配列サイズはすべての国の説明を受け取るには不十分で、配列に収まるものだけが受信された)

 

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 経済指標カレンダーから国のリストを取得する
  MqlCalendarCountry countries[];
  int count=CalendarCountries(countries);
//--- 操作ログに配列を表示する
  if(count>0)
    ArrayPrint(countries);
  else
    PrintFormat("CalendarCountries() returned 0!Error %d",GetLastError());
/*
  結果:
       [id]           [name] [code] [currency] [currency_symbol]       [url_name] [reserved]
  [ 0]    0 "Worldwide"     "WW"   "ALL"     ""               "worldwide"               0
  [ 1]  999 "European Union" "EU"   "EUR"     "€"               "european-union"          0
  [ 2]  840 "United States" "US"   "USD"     "$"               "united-states"           0
  [ 3]  124 "Canada"         "CA"   "CAD"     "$"               "canada"                  0
  [ 4]   36 "Australia"     "AU"   "AUD"     "$"               "australia"               0
  [ 5]  554 "New Zealand"   "NZ"   "NZD"     "$"               "new-zealand"             0
  [ 6]  392 "Japan"         "JP"   "JPY"     "Ґ"               "japan"                   0
  [ 7]  156 "China"         "CN"   "CNY"     "Ґ"               "china"                   0
  [ 8]  826 "United Kingdom" "GB"   "GBP"     "Ј"               "united-kingdom"          0
  [ 9]  756 "Switzerland"   "CH"   "CHF"     "₣"               "switzerland"             0
  [10]  276 "Germany"       "DE"   "EUR"     "€"               "germany"                 0
  [11]  250 "France"         "FR"   "EUR"     "€"               "france"                  0
  [12]  380 "Italy"         "IT"   "EUR"     "€"               "italy"                   0
  [13]  724 "Spain"         "ES"   "EUR"     "€"               "spain"                   0
  [14]   76 "Brazil"         "BR"   "BRL"     "R$"             "brazil"                  0
  [15]  410 "South Korea"   "KR"   "KRW"     "₩"               "south-korea"             0
*/
 }

参照

CalendarEventByCountryCalendarCountryById