CalendarCountryById IDによって国の説明を取得する

CalendarEventById IDによってイベントの説明を取得する

CalendarValueById IDによってイベントの値を取得する

CalendarCountries カレンダーで利用可能な国名の配列を取得する

CalendarEventByCountry 指定された国コードでカレンダーで利用可能なすべてのイベントの説明の配列を取得する