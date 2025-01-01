- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
経済指標カレンダー関数
このセクションでは、メタトレーダープラットフォームで直接利用できる経済指標カレンダーの操作関数を説明します。経済指標カレンダーは、マクロ経済指標、その発表日および重要度の説明を含む既製の「百科事典」です。関連するマクロ経済指標の値は、発行直後にメタトレーダープラットフォームに送信され、国、通貨、重要度ごとに必要な指標を視覚的に追跡できるタグとしてチャートに表示されます。
経済指標カレンダーを使用するためのすべての関数は、取引サーバ時間(TimeTradeServer)を使用します。つまり、MqlCalendarValue構造体の時刻と、CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory関数は、ユーザの現地時間ではなく、取引サーバの時間帯で設定されます。
経済指標カレンダー関数を使用すると、必要な国/通貨の観点から、カスタム重要度基準に従って、着信したイベントの自動分析を実行できます。
|
関数
|
アクション
|
IDによって国の説明を取得する
|
IDによってイベントの説明を取得する
|
IDによってイベントの値を取得する
|
カレンダーで利用可能な国名の配列を取得する
|
指定された国コードでカレンダーで利用可能なすべてのイベントの説明の配列を取得する
|
指定された通貨でカレンダーで利用可能なすべてのイベントの説明の配列を取得する
|
イベントIDによって、指定された期間のすべてのイベントの値の配列を取得する
|
指定された期間のすべてのイベントの値の配列を取得する(国や通貨で並び替え可能)
|
指定されたchange_idで、カレンダーデータベースのステータスからイベントIDの配列をIDで取得する
|
指定されたchange_idで、カレンダデータベースのステータスからすべてのイベントの値の配列を取得する(国や通貨で並び替え可能)