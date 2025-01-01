- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectCreate
この関数は、指定された名称、型、及び指定されたチャートサブウィンドウでの初期座標を使用してオブジェクトを作成します。作成時には 30 までの座標を指定することが出来ます。
|
bool ObjectCreate(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子（ 0 は現在のチャート）
name
[in] オブジェクト名名称は、サブウィンドウを含めたチャート内で一意でなければなりません。
型
[in] オブジェクトの型値は ENUM_OBJECT 列挙のいずれかです。
sub_window
[in] チャートサブウィンドウの番号。（ 0 はメインチャートウィンドウ）指定されたサブウィンドウは存在しなければなりません。さもないと、この関数は false を返します。
time1
[in] 1 番目のアンカーの時間座標
price1
[in] 1 番目のアンカーの価格座標
timeN=0
[in] N 番目のアンカーの時間座標
priceN=0
[in] N 番目のアンカーの価格座標
time30=0
[in] 30番目のアンカーの時間座標
price30=0
[in] 30番目のアンカーの価格座標
戻り値
この関数は、指定されたチャートのキューにコマンドが正常に追加された場合はtrueを返し、それ以外の場合はfalseを返します。オブジェクトが既に作成されている場合は、その座標の変更を試みます。
注意事項
ObjectCreate()では常に非同期呼び出しが使用されます。これが、この関数がチャートキューにコマンドを追加した結果だけを返す理由です。この場合、trueはコマンドが正常にエンキューされたことを意味しますのみで、その実行結果は不明です。
コマンドの実行結果を確認するにはObjectFind()関数またはオブジェクトプロパティをレクエストするObjectGetXXXなどのその他の関数を使用できます。ただし、そのような関数はそのチャートのキューの最後に追加され、（同期呼び出しのために）実行結果を待つため、時間がかかる可能性があります。チャート上で多数のオブジェクトを操作する場合は、この特徴を考慮する必要があります。
オブジェクト名は 63 字を超えられません。
チャートに指標を含むサブウィンドウが存在する場合、チャートサブウィンドウの番号付けは 1 から始まります。チャートのメインウィンドウは常に 0 インデックスを持ちます。
大多数（最大30）のアンカーポイントは、将来の使用のために実装されています。同時に、グラフィックオブジェクトのためのアンカーポイントの30での上限は、関数を呼び出す時に使用出来るパラメータ数の制限（64以下）によって決定されています。
オブジェクトの名称が変更された場合、2 つのイベントが同時に形成されます。これらのイベントはエキスパートアドバイザーまたは指標の OnChartEvent() 関数によって処理されます。
- 古い名称のオブジェクトの削除イベント
- 新しい名称のオブジェクトの作成イベント
それぞれのオブジェクトの型の作成時には、特定の数のアンカーポイントのを指定する必要があります。
|
ID
|
説明
|
アンカーポイント
|
垂直線。
|
1 つのアンカーポイント実際には時間座標のみが使用されます。
|
水平線。
|
1 つのアンカーポイント実際には価格座標のみが使用されます。
|
傾向線。
|
2 つのアンカーポイント
|
角度による傾向線。
|
2 つのアンカーポイント
|
サイクルライン。
|
2 つのアンカーポイント
|
矢印。
|
2 つのアンカーポイント
|
等距離チャンネル。
|
3 つのアンカーポイント
|
標準偏差チャンネル。
|
2 つのアンカーポイント
|
線形回帰チャンネル。
|
2 つのアンカーポイント
|
アンドリューズピッチフォーク。
|
3 つのアンカーポイント
|
ギャンライン。
|
2 つのアンカーポイント
|
ギャンファン（扇）。
|
2 つのアンカーポイント
|
ギャングリッド。
|
2 つのアンカーポイント
|
フィボナッチリトレースメント。
|
2 つのアンカーポイント
|
フィボナッチタイムゾーン。
|
2 つのアンカーポイント
|
フィボナッチファン（扇）。
|
2 つのアンカーポイント
|
フィボナッチアーク（円弧）。
|
2 つのアンカーポイント
|
フィボナッチチャンネル。
|
3 つのアンカーポイント
|
フィボナッチ拡張。
|
3 つのアンカーポイント
|
エリオット動機波。
|
5 つのアンカーポイント
|
エリオット修正波。
|
3 つのアンカーポイント
|
長方形。
|
2 つのアンカーポイント
|
三角形。
|
3 つのアンカーポイント
|
楕円形。
|
3 つのアンカーポイント
|
サムズアップ。
|
1 つのアンカーポイント
|
サムズダウン。
|
1 つのアンカーポイント
|
上矢印。
|
1 つのアンカーポイント
|
下矢印。
|
1 つのアンカーポイント
|
ストップサイン。
|
1 つのアンカーポイント
|
チェックサイン。
|
1 つのアンカーポイント
|
左プライスラベル。
|
1 つのアンカーポイント
|
右プライスラベル。
|
1 つのアンカーポイント
|
買いサイン。
|
1 つのアンカーポイント
|
売りサイン。
|
1 つのアンカーポイント
|
矢印。
|
1 つのアンカーポイント
|
テキスト。
|
1 つのアンカーポイント
|
ラベル。
|
位置は OBJPROP_XDISTANCE 及び OBJPROP_YDISTANCE プロパティで設定されます。
|
ボタン。
|
位置は OBJPROP_XDISTANCE 及び OBJPROP_YDISTANCE プロパティで設定されます。
|
チャート。
|
位置は OBJPROP_XDISTANCE 及び OBJPROP_YDISTANCE プロパティで設定されます。
|
ビットマップ。
|
1 つのアンカーポイント
|
ビットマップラベル。
|
位置は OBJPROP_XDISTANCE 及び OBJPROP_YDISTANCE プロパティで設定されます。
|
編集。
|
位置は OBJPROP_XDISTANCE 及び OBJPROP_YDISTANCE プロパティで設定されます。
|
経済カレンダーのイベントに対応する「イベント」オブジェクト。
|
1 つのアンカーポイント実際には時間座標のみが使用されます。
|
カスタムグラフィカルインタフェースを作成及び設計するための「四角形ラベル」オブジェクト。
|
位置は OBJPROP_XDISTANCE 及び OBJPROP_YDISTANCE プロパティで設定されます。
例：
|
