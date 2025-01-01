ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス端末のグローバル変数GlobalVariableSetOnCondition 

GlobalVariableSetOnCondition

現在の値が3 番目のcheck_value パラメータに等しい場合、既存のグローバル変数の新しい値を設定します。グローバル変数が存在しない場合、ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND (4501) エラーが発生し false が戻されます。

bool  GlobalVariableSetOnCondition(
  string  name,            // グローバル変数名
  double  value,          // 条件がtrueの場合の変数の新しい値
  double  check_value      // 値の条件をチェック
  );

パラメータ

name

[in]  グローバル変数名

value

[in]  新しい値

check_value

[in]  グローバルの現在の値をチェックする値

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラーの詳細については GetLastError() を呼びます。グローバル変数の現在の値が check_value と異なる場合 false が戻されます。

注意事項

この関数は、グローバル変数へのアトミックなアクセスを提供し、1つのクライアント端末内で同時に作業するエキスパートアドバイザーへのミューテックスの提供のために使用することが出来ます。

 

例：

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link     "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description   "To test the functionality of the GlobalVariableSetOnCondition function,"
#property description   "it is necessary to run the EA on several charts simultaneously."
 
#define   EXP_NAME     StringSubstr(__FILE__, 0, StringLen(__FILE__)-4)   // プログラム名
#define   MUTEX         EXP_NAME+"_MUTEX"                                 // ミューテックス用グローバル変数名
#define   DELAY         5000                                               // EAエミュレーションのミリ秒数
 
input long InpExpMagic = 0; /* Expert magic number  */ // EA ID0の場合、チャートIDが使用されている
 
union LongDouble             // doubleからlong値を書き込むまたは取得するためのunion
 {
  long   lvalue;             // long value
  double dvalue;             // double value
 };
 
//--- EAグローバル変数
long ExtExpMagic;           // EA ID
ulong ExtStart;               // EA の「計算」が開始される瞬間
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
 {
//--- ゼロの値が指定されている場合、チャートIDをEA IDに割り当てる
  ExtExpMagic=(InpExpMagic==0 ?ChartID() : InpExpMagic);
 
//--- ミューテックスを作成し、エラーが発生した場合は初期化エラーを返す
  if(!MutexCreate())
    return(INIT_FAILED);
     
//--- 正常な初期化
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化解除関数                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
 {
//--- EA がミューテックスを取得している場合、ミューテックスを解放する
  if(MutexGetExpertID()==ExtExpMagic)
    MutexRelease();
     
//--- クリーンアップ
  Comment("");
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパートティック関数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
 {
//--- ミューテックスが存在しない場合は作成し、エラーが発生した場合は、次のティックまで待機する
  if(!GlobalVariableCheck(MUTEX) && !MutexCreate())
    return;
     
//--- 端末グローバル変数に設定されているエキスパートIDを取得する
  long magic=MutexGetExpertID();
 
//--- IDがEAに属している場合、その動作をシミュレートする
  if(magic==ExtExpMagic)
    {
    //--- EAの「作業」が完了したら、ミューテックスを解放する
    if(EAProgressHandler(ExtStart))
        MutexRelease();
    return;
    }
//--- ミューテックスは別のEAによって占有されている
  else
    {
    //--- ミューテックスがすでに解放されている場合
    if(magic==0)
       {
        //--- ミューテックスを占有し、作業アクセス時刻を記録する
        if(MutexOccupy())
          {
          PrintFormat("%s: Mutex is occupied by %s",Symbol(), ExpertIDDescription());
          ExtStart=GetTickCount64();
          }
        return;
       }
    //--- ミューテックスはまだ他のEAによって占有されているため、作業は禁止されている
    else
        return;
    }
  /*
  result of running two identical EAs on EURUSD and AUDUSD charts:
  EURUSD: Mutex is occupied by Expert 133829812107724569
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 end
  EURUSD: Mutex is occupied by Expert 133829812107724569
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 end
  AUDUSD: Mutex is occupied by Expert 128968168951083984
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 end
  AUDUSD: Mutex is occupied by Expert 128968168951083984
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 end
  EURUSD: Mutex is occupied by Expert 133829812107724569
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 end
  EURUSD: Mutex is occupied by Expert 133829812107724569
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 end
  AUDUSD: Mutex is occupied by Expert 128968168951083984
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick
  AUDUSD: Expert 128968168951083984 end
  EURUSD: Mutex is occupied by Expert 133829812107724569
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick
  EURUSD: Expert 133829812107724569 end
 
  ミューテックスを最初に占有したEAは、最初にティックが到着したEAであることがわかる
  作業サイクル完了後、再びティックがここに最初に到着した場合、
  同じEAが再びミューテックスを占有する
  */
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA動作ハンドラエミュレーター                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EAProgressHandler(ulong start)
 {
  //--- 指定された時間がハンドラの作業開始から経過している場合
  if(GetTickCount64()-start>=DELAY)
    {
    //--- ハンドラの完了を操作ログに報告する
    //--- ハンドラの新しい開始時刻を設定し、trueを返す
    PrintFormat("%s: %s end", Symbol(), ExpertIDDescription());
    start=GetTickCount64();
    return(true);
    }
  //--- EA計算エミュレーターの操作時間はまだ完了していない
  //--- 操作ログで次のティックを報告する
  else
    {
    PrintFormat("%s: %s next tick", Symbol(), ExpertIDDescription());
    }
//--- 作業時間はまだ終了していない - falseを返す
  return(false);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ミューテックスを作成し、ロック状態に設定する                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MutexCreate(void)
 {
  if(!GlobalVariableCheck(MUTEX))
    {
    LongDouble magic={};
    magic.lvalue=ExtExpMagic;
    ResetLastError();
    if(!GlobalVariableSet(MUTEX, magic.dvalue))
       {
        PrintFormat("%s: GlobalVariableSet() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
        return(false);
       }
    }
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ミューテックスを取得する                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MutexOccupy(void)
 {
  if(!GlobalVariableCheck(MUTEX))
    {
    PrintFormat("%s: Error!ミューテックスがない。まずMutexCreate()",__FUNCTION__);で作成する
    return(false);
    }
  LongDouble magic={};
  magic.lvalue=ExtExpMagic;
  ResetLastError();
  if(!GlobalVariableSetOnCondition(MUTEX, magic.dvalue, 0))
    {
    PrintFormat("%s: GlobalVariableSetOnCondition() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
    return(false);
    }
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ミューテックスを解放する                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MutexRelease(void)
 {
  if(!GlobalVariableCheck(MUTEX))
    {
    PrintFormat("%s: Error!ミューテックスがない。まずMutexCreate()",__FUNCTION__);で作成する
    return(false);
    }
  LongDouble magic={};
  magic.lvalue=ExtExpMagic;
  ResetLastError();
  if(!GlobalVariableSetOnCondition(MUTEX, 0, magic.dvalue))
    {
    PrintFormat("%s: GlobalVariableSetOnCondition() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
    return(false);
    }
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ミューテックスの値を返す                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
long MutexGetExpertID(void)
 {
  LongDouble magic={};
  ResetLastError();
  if(!GlobalVariableGet(MUTEX, magic.dvalue))
    {
    PrintFormat("%s: GlobalVariableGet() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());
    return(WRONG_VALUE);
    }
  return(magic.lvalue);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA IDを文字列として返す                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
string ExpertIDDescription(void)
 {
  return("Expert "+(string)ExtExpMagic);
 }