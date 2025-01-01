- 配列、バッファ及び時系列における索引付けの方向
- データアクセスの整理
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
BarsCalculated
指定された指標の計算されたデータ数を返します。
|
int BarsCalculated(
パラメータ
indicator_handle
[in] 対応する指標関数によって戻された指標ハンドル
戻り値
指標バッファで計算されたデータの量。エラーの場合（データはまだ計算されていない）-1 。
注意事項
この関数は、作成後すぐに指標データを取得することが必要な場合に便利です（指標ハンドルが利用可能）。
例:
|
void OnStart()