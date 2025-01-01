- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryOrderGetInteger
リクエストされた注文プロパティを返します。注文プロパティは datetime または int 型でなければいけません。この関数には 2 つのバージョンがあります。
1. すぐにプロパティ値を返します。
|
long HistoryOrderGetInteger(
2. 関数実行の成功に応じて true または false を返します。成功した場合、プロパティの値は、参照によって渡された最後のパラメータに配置されます。
|
bool HistoryOrderGetInteger(
パラメータ
ticket_number
[in] 注文チケット
property_id
[in] 注文プロパティの識別子。値は ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER 列挙のいずれかです。
long_var
[out] リクエストされたプロパティの値を受け取る long 型の変数
戻り値
long 型の値
注意事項
取引履歴の注文を「ツールボックス」バーの「取引」タブに表示される未決注文 と混乱してはいけません。取り消されたまたはトランザクションにつながった 注文のリストはクライアント端末の「ツールボックス」バーの「履歴」タブで見られます。
例:
|
//+------------------------------------------------------------------+
参照
HistorySelect()、HistoryOrdersTotal()、HistoryOrderSelect()、注文プロパティ