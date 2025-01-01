//+------------------------------------------------------------------+

//| 取引関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- 今週の取引履歴から最終注文のチケットを受け取る

ulong last_order=GetLastOrderTicket();

if(HistoryOrderSelect(last_order))

{

//--- 01.01.1970から経過したミリ秒数で表された注文が出された時刻

long time_setup_msc=HistoryOrderGetInteger(last_order,ORDER_TIME_SETUP_MSC);

PrintFormat("Order #%d ORDER_TIME_SETUP_MSC=%i64 => %s",

last_order,time_setup_msc,TimeToString(time_setup_msc/1000));

//--- 01.01.1970 から経過したミリ秒数で表された注文の実行/取り消し時刻

long time_done_msc=HistoryOrderGetInteger(last_order,ORDER_TIME_DONE_MSC);

PrintFormat("Order #%d ORDER_TIME_DONE_MSC=%i64 => %s",

last_order,time_done_msc,TimeToString(time_done_msc/1000));

}

else // 失敗を通知する

PrintFormat("HistoryOrderSelect() failed for #%d. Eror code=%d",

last_order,GetLastError());



//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 履歴内の最終注文チケットまたは -1 を返す |

//+------------------------------------------------------------------+

ulong GetLastOrderTicket()

{

//--- 過去7日の履歴をリクエストする

if(!GetTradeHistory(7))

{

//--- 失敗した呼び出しを通知して -1 を返す

Print(__FUNCTION__," HistorySelect() returned false");

return -1;

}

//---

ulong first_order,last_order,orders=HistoryOrdersTotal();

//--- あれば注文を操作する

if(orders>0)

{

Print("Orders = ",orders);

first_order=HistoryOrderGetTicket(0);

PrintFormat("first_order = %d",first_order);

if(orders>1)

{

last_order=HistoryOrderGetTicket((int)orders-1);

PrintFormat("last_order = %d",last_order);

return last_order;

}

return first_order;

}

//--- 注文が見つからないので -1 を返す

return -1;

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| 過去数日の履歴をリクエストし、障害が発生した場合にはfalseを返す |

//+--------------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeHistory(int days)

{

//--- 取引履歴を要求する週の期間を設定する

datetime to=TimeCurrent();

datetime from=to-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

ResetLastError();

//--- リクエストして結果をチェックする

if(!HistorySelect(from,to))

{

Print(__FUNCTION__," HistorySelect=false. Error code=",GetLastError());

return false;

}

//--- 履歴が正常に受信された

return true;

}