OpenCL プログラムを削除します。

void  CLProgramFree(
  int  program    // OpenCL オブジェクトのハンドル
  );

パラメータ

program

[in]  OpenCL オブジェクトのハンドル

戻り値

なし。内部エラーの場合 _LastError の値が変更されます。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。