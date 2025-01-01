ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスチャート操作ChartGetInteger 

ChartGetInteger

指定されたチャートの対応するプロパティの値を返します。チャートプロパティは datetime、int または bool 型でなければなりません。この関数の呼び出し方は 2 つあります。

1. 直接プロパティ値を返します。

long  ChartGetInteger(
  long                          chart_id,        // チャート識別子
  ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,        // プロパティ識別子
  int                          sub_window=0   // サブウィンドウ番号（必要に応じて）
  );

2. 関数の成功に応じて、true または false を返します。成功した場合、プロパティの値は、参照によって渡された目的変数long_varに配置されます。

bool  ChartGetInteger(
  long                          chart_id,        // チャート識別子
  ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,        // プロパティ識別子
  int                          sub_window,     // サブウィンドウ番号
  long&                        long_var       // チャートのプロパティのターゲット変数
  );

パラメータ

chart_id

[in]  チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）

prop_id

[in]  チャートプロパティ識別子。値は ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER のいずれかです。

sub_window

[in]  チャートサブウィンドウの番号。最初のケースの場合、初期値は0（メインチャートウィンドウ）です。プロパティのほとんどは、サブウィンドウの番号を必要としません。

long_var

[out]  要求されたプロパティの long 型のターゲット変数

戻り値

long 型の値

2 番目の呼び方では、指定されたプロパティが利用可能であり、その値がlong_var変数に置かれている場合には、trueを返します。そうでない場合は falseを返します。エラーについての追加情報を取得するには、GetLastError()関数を呼び出します。

注意事項

この関数は同期型です。つまり、呼び出し前にチャートキューに追加されたすべてのコマンドの実行を待機します。

例:

void OnStart()
 {
  int height=ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0);
  int width=ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0);
  Print("CHART_HEIGHT_IN_PIXELS =",height,"pixels");
  Print("CHART_WIDTH_IN_PIXELS =",width,"pixels");
 }