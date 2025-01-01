MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseColumnType
インデックスでフィールドタイプを取得します。
ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE DatabaseColumnType(
パラメータ
request
[in] DatabasePrepare()で受信したリクエストハンドル。
column
[in] リクエストのフィールドインデックス。フィールド番号はゼロから始まり、DatabaseColumnsCount() - 1を超えることはできません。
戻り値
ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE列挙からのフィールドタイプを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数を使用します。以下の応答が可能です。
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 無効なリクエストハンドル
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) –「column」インデックスがDatabaseColumnsCount() -1を超えています。
注意事項
値は、少なくとも1つのDatabaseRead()呼び出しが「要求」に対して事前に行われている場合にのみ取得できます。
ID
説明
DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID
型の取得エラー。エラーコードは、int GetLastError()を使用して取得できます。
DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER
Integer型
DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT
Real型
DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT
String型
DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB
Binary型
DATABASE_FIELD_TYPE_NULL
特殊のNULL型
