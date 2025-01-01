- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartTimePriceToXY
チャートの座標を時間/価格表現からX とYの座標に変換します。
|
bool ChartTimePriceToXY(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）
sub_window
[in] チャートサブウィンドウの番号（ 0 はメインチャートウィンドウ）
time
[in] X 軸方向のピクセルの値が受け取られるチャートの時間値。原点はメインチャートウィンドウの左上隅にあります。
価格
[in] Y 軸方向のピクセルの値が受け取られるチャートの価格値。原点はメインチャートウィンドウの左上隅にあります。
x
[out] 時間からXへの変換が受け取られる変数
y
[out] 価格からYへの変換が受け取られる変数
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false 。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。
例：
|
#define SYMBOL "GBPUSD"
参照