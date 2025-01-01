- OnStart
この関数は、EA最適化中に新しいデータフレームを処理するためにTesterPassTesterPassイベントが発生するときに、EAで呼び出されます。
|
void OnTesterPass(void);
戻り値
なし
注意事項
TesterPassイベントは、ストラテジーテスターでのエキスパートアドバイザーの最適化中にフレームを受け取ると自動的に生成されます。
OnTesterDeInit()またはOnTesterPass() イベントハンドラを持つEAは、最適化開始時に別の端末チャートに自動的にダウンロードされます。テスターで指定されたシンボルと期間があります。この関数は、最適化中にテストエージェントから受信したフレームを処理するためのものです。テスト結果を含むフレームは、FrameAdd()関数を使用してOnTester()ハンドラ−から送信する必要があります。
FrameAdd()関数を使用してテストエージェントによって送信された最適化フレームはバンドルされ、配信に時間がかかることに注意してください。よって、すべてのフレームやTesterPassイベントが最適化が終わるまでに到着しOnTesterPass()で処理されるわけではありません。遅れているフレームをすべてOnTesterDeinit()で受け取る場合は、FrameNext()関数を使用してコードブロックを配置します。
OnTesterDeinit()の最適化を完了すると、FrameFirst()/FrameFilterとFrameNext()関数を使用して再び、受け取ったフレームをすべて並び替えることができます。
参照
