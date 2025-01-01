定義済み変数

MQL5 プログラム（エキスパートアドバイザー、スクリプトまたはカスタム指標）では、実行開始時から、現在の価格チャートの状態を反映する事前定義された変数のセットがサポートされています。

事前定義された変数の値は、MQL5 プログラムが開始される前にクライアント端末によって設定されます。事前定義された変数は一定であり、MQL5 プログラムから変更することは出来ません。例外は、ResetLastError で 0 にリセット出来る _LastError です。

Variable 値 _AppliedTo The _AppliedTo variable allows finding out the type of data, used for indicator calculation _Digits 小数点以下の桁数 _Point 相場通貨での現在のシンボル点のサイズ _LastError 最終のエラーコード _Period 現在のチャートの時間軸 _RandomSeed 擬似乱数整数の現在の状態 _StopFlag プログラム停止フラグ _Symbol 現在のチャートの銘柄名 _UninitReason 初期化解除の理由のコード _IsX64 The _IsX64 variable allows finding out the bit version of the terminal, in which an MQL5 application is running

事前定義された変数は、ライブラリ内で定義されることは出来ません。ライブラリは、ライブラリが呼び出されるプログラムの中で定義される変数を使用します。