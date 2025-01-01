MQL5 リファレンス定義済み変数
定義済み変数
MQL5 プログラム（エキスパートアドバイザー、スクリプトまたはカスタム指標）では、実行開始時から、現在の価格チャートの状態を反映する事前定義された変数のセットがサポートされています。
事前定義された変数の値は、MQL5 プログラムが開始される前にクライアント端末によって設定されます。事前定義された変数は一定であり、MQL5 プログラムから変更することは出来ません。例外は、ResetLastError で 0 にリセット出来る _LastError です。
Variable
値
The _AppliedTo variable allows finding out the type of data, used for indicator calculation
小数点以下の桁数
相場通貨での現在のシンボル点のサイズ
最終のエラーコード
現在のチャートの時間軸
擬似乱数整数の現在の状態
プログラム停止フラグ
現在のチャートの銘柄名
初期化解除の理由のコード
The _IsX64 variable allows finding out the bit version of the terminal, in which an MQL5 application is running
事前定義された変数は、ライブラリ内で定義されることは出来ません。ライブラリは、ライブラリが呼び出されるプログラムの中で定義される変数を使用します。