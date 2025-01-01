ArrayCompare 基本データ型または複合型オブジェクトを使用しないカスタム構造体から出来た 2 つの配列を比較した結果を返します。

ArrayFree 動的配列のバッファを解放し、ゼロ次元のサイズを 0 に設定します。

ArrayInitialize 数値配列の全ての要素を 1 つの値に設定します。

ArrayPrint 単純型または単純な構造体の配列を操作ログに出力します

ArrayToFP16 float型またはdouble型の配列を、指定された形式のushort型の配列にコピーします