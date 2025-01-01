- ArrayBsearch
配列を使用する関数群
配列は最大 4 次元まで許可されています。それぞれの次元のインデックスは 0 から dimension_size-1 です。例えば、50 の要素からなる１次元の配列では、最初の要素の呼び出しは array[0] となり、最後の要素は array[49] と表現されます。
|
関数
|
アクション
|
初次元で最初に見つかった要素のインデックスを返します。
|
配列を別の配列に複製します。
|
動的配列のバッファを解放し、ゼロ次元のサイズを 0 に設定します。
|
配列の索引付けの方向をチェックします。
|
数値配列の全ての要素を 1 つの値に設定します。
|
配列を指定された値に設定します。
|
配列が時系列であるかどうかをチェックします。
|
配列が動的であるかどうかをチェックします。
|
最大値を持つ要素を検索します。
|
最小値を持つ要素を検索します。
|
単純型または単純な構造体の配列を操作ログに出力します
|
配列の指定された次元の要素数を返します。
|
配列の初次元のサイズを新しく設定します。
|
指定されたインデックスから開始して、指定された数の要素をソース配列からターゲット配列に挿入します
|
指定されたインデックスから開始して、配列内の指定された数の要素を削除します
|
指定されたインデックスから開始して、配列内の指定された数の要素を反転します
|
配列の索引付けの方向を設定します。
|
配列の要素数を返します。
|
数値配列を初次元によってソートします。
|
同じ型の2つの動的配列の内容を交換します。
|
float型またはdouble型の配列を、指定された形式のushort型の配列にコピーします
|
float型またはdouble型の配列を、指定された形式のuchar型の配列にコピーします
|
ushort型の配列を、指定された形式のfloat型またはdouble型の配列にコピーします
|
uchar型の配列を、指定された形式のfloat型またはdouble型の配列にコピーします