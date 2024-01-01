|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomSymbolSetSessionTrade.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // カスタム銘柄名
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 銘柄が作成されるグループの名前
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // カスタム銘柄の基となる銘柄の名前
#define SESSION_0_FROM D'1970.01.01 00:15:00' // session 0 start time
#define SESSION_0_TO D'1970.01.01 11:59:00' // session 0 end time
#define SESSION_1_FROM D'1970.01.01 12:15:00' // session 1 start time
#define SESSION_1_TO D'1970.01.01 23:59:00' // session 1 end time
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- カスタム銘柄を作成するときにエラーコードを取得する
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- エラーコードが0（銘柄の作成に成功）でも5304（銘柄がすでに作成されている）でもない場合は、終了する
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- 基となる銘柄とセッションインデックスを含むヘッダーを出力し
//---月曜日から金曜日までの曜日ごとのループで、操作ログに各取引セッションの開始時刻と終了時刻を出力する
for(int session=0; session<2; session++)
{
PrintFormat("Trade session %d of the '%s' symbol from which the custom '%s' was created", session, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)
SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);
}
//--- 2つのセッションによるループ
bool res=true;
for(int session=0; session<2; session++)
{
datetime from = SESSION_0_FROM;
datetime to = SESSION_0_TO;
if(session>0)
{
from = SESSION_1_FROM;
to = SESSION_1_TO;
}
//--- 各曜日のカスタム銘柄の相場セッション時間を設定する
ResetLastError();
for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)
res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session, from, to);
}
//--- いずれかのセッションの設定時にエラーが発生した場合は、銘柄に適切なメッセージを表示する
if(!res)
Print("CustomSymbolSetSessionTrade() failed. Error ", GetLastError());
//--- カスタム銘柄とセッションインデックスを含むヘッダーを出力し
//---月曜日から金曜日までの曜日ごとのループで、操作ログに各取引セッションの開始時刻と終了時刻を出力する
for(int session=0; session<2; session++)
{
PrintFormat("Trade session %d of a custom symbol '%s' based on '%s'", session, CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)
SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);
}
//--- チャートのコメントにスクリプト終了キーに関するヒントを表示する
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- EscキーまたはDelキーが押されるまで待機して無限ループを終了する
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- Delキーを押すと、作成したカスタム銘柄が削除される
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- 終了する前にチャートをクリアする
Comment("");
/*
結果：
Trade session 0 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created
- Monday 00:15 - 23:55
- Tuesday 00:15 - 23:55
- Wednesday 00:15 - 23:55
- Thursday 00:15 - 23:55
- Friday 00:15 - 23:55
Trade session 1 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created
- Monday Session not set
- Tuesday Session not set
- Wednesday Session not set
- Thursday Session not set
- Friday Session not set
Trade session 0 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'
- Monday 00:15 - 11:59
- Tuesday 00:15 - 11:59
- Wednesday 00:15 - 11:59
- Thursday 00:15 - 11:59
- Friday 00:15 - 11:59
Trade session 1 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'
- Monday 12:15 - 23:59
- Tuesday 12:15 - 23:59
- Wednesday 12:15 - 23:59
- Thursday 12:15 - 23:59
- Friday 12:15 - 23:59
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム銘柄ルを作成し、エラーコードを返す |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- カスタム銘柄の基となる銘柄の名前をする
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- カスタム銘柄の作成に失敗し、エラー5304ではない場合は、操作ログに報告する
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- 成功
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム銘柄を削除する |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- 気配値表示ウィンドウから銘柄を非表示にする
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- カスタム銘柄の削除に失敗した場合は、操作ログにこれを報告してfalseを返す
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 指定されたシンボルと曜日の指定された相場セッションの |
//| 開始時刻と終了時刻を操作ログに送信する |
//+------------------------------------------------------------------+
void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)
{
//--- 相場セッションの開始と終了を記録する変数を宣言する
datetime date_from; // session start time
datetime date_to; // session end time
//--- 列挙定数から曜日名を作成する
string week_day=EnumToString(day_of_week);
if(week_day.Lower())
week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));
//--- 銘柄と曜日別に相場セッションからデータを取得する
if(!SymbolInfoSessionTrade(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))
{
int err=GetLastError();
string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set", week_day) :
StringFormat("SymbolInfoSessionTrade(%s, %s, session %d) failed. Error %d", symbol, week_day, session_index, GetLastError()));
Print(message);
return;
}
//--- 指定された取引セッションのデータを操作ログに送信する
PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));
}