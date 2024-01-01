//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolSetSessionTrade.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // カスタム銘柄名

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 銘柄が作成されるグループの名前

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // カスタム銘柄の基となる銘柄の名前



#define SESSION_0_FROM D'1970.01.01 00:15:00' // session 0 start time

#define SESSION_0_TO D'1970.01.01 11:59:00' // session 0 end time

#define SESSION_1_FROM D'1970.01.01 12:15:00' // session 1 start time

#define SESSION_1_TO D'1970.01.01 23:59:00' // session 1 end time



//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- カスタム銘柄を作成するときにエラーコードを取得する

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- エラーコードが0（銘柄の作成に成功）でも5304（銘柄がすでに作成されている）でもない場合は、終了する

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- 基となる銘柄とセッションインデックスを含むヘッダーを出力し

//---月曜日から金曜日までの曜日ごとのループで、操作ログに各取引セッションの開始時刻と終了時刻を出力する

for(int session=0; session<2; session++)

{

PrintFormat("Trade session %d of the '%s' symbol from which the custom '%s' was created", session, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME);

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);

}



//--- 2つのセッションによるループ

bool res=true;

for(int session=0; session<2; session++)

{

datetime from = SESSION_0_FROM;

datetime to = SESSION_0_TO;

if(session>0)

{

from = SESSION_1_FROM;

to = SESSION_1_TO;

}

//--- 各曜日のカスタム銘柄の相場セッション時間を設定する

ResetLastError();

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session, from, to);

}



//--- いずれかのセッションの設定時にエラーが発生した場合は、銘柄に適切なメッセージを表示する

if(!res)

Print("CustomSymbolSetSessionTrade() failed. Error ", GetLastError());



//--- カスタム銘柄とセッションインデックスを含むヘッダーを出力し

//---月曜日から金曜日までの曜日ごとのループで、操作ログに各取引セッションの開始時刻と終了時刻を出力する

for(int session=0; session<2; session++)

{

PrintFormat("Trade session %d of a custom symbol '%s' based on '%s'", session, CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);

}



//--- チャートのコメントにスクリプト終了キーに関するヒントを表示する

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));

//--- EscキーまたはDelキーが押されるまで待機して無限ループを終了する

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- Delキーを押すと、作成したカスタム銘柄が削除される

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- 終了する前にチャートをクリアする

Comment("");

/*

結果：

Trade session 0 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created

- Monday 00:15 - 23:55

- Tuesday 00:15 - 23:55

- Wednesday 00:15 - 23:55

- Thursday 00:15 - 23:55

- Friday 00:15 - 23:55

Trade session 1 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created

- Monday Session not set

- Tuesday Session not set

- Wednesday Session not set

- Thursday Session not set

- Friday Session not set

Trade session 0 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'

- Monday 00:15 - 11:59

- Tuesday 00:15 - 11:59

- Wednesday 00:15 - 11:59

- Thursday 00:15 - 11:59

- Friday 00:15 - 11:59

Trade session 1 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'

- Monday 12:15 - 23:59

- Tuesday 12:15 - 23:59

- Wednesday 12:15 - 23:59

- Thursday 12:15 - 23:59

- Friday 12:15 - 23:59

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| カスタム銘柄ルを作成し、エラーコードを返す |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- カスタム銘柄の基となる銘柄の名前をする

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- カスタム銘柄の作成に失敗し、エラー5304ではない場合は、操作ログに報告する

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- 成功

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| カスタム銘柄を削除する |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- 気配値表示ウィンドウから銘柄を非表示にする

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- カスタム銘柄の削除に失敗した場合は、操作ログにこれを報告してfalseを返す

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 指定されたシンボルと曜日の指定された相場セッションの |

//| 開始時刻と終了時刻を操作ログに送信する |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- 相場セッションの開始と終了を記録する変数を宣言する

datetime date_from; // session start time

datetime date_to; // session end time



//--- 列挙定数から曜日名を作成する

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- 銘柄と曜日別に相場セッションからデータを取得する

if(!SymbolInfoSessionTrade(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

int err=GetLastError();

string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set", week_day) :

StringFormat("SymbolInfoSessionTrade(%s, %s, session %d) failed. Error %d", symbol, week_day, session_index, GetLastError()));

Print(message);

return;

}



//--- 指定された取引セッションのデータを操作ログに送信する

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}