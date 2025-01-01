//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 現在のチャート銘柄を取得し、取得した値を操作ログに表示する

string chart_symbol = ChartSymbol();

Print("Current chart symbol: ", chart_symbol);



//--- 既存の（この場合は現在の）チャートIDを取得する

long chart_id=ChartID();

chart_symbol=ChartSymbol(chart_id);

PrintFormat("Chart symbol with ID %I64d: %s", chart_id, chart_symbol);



//--- 銘柄を受け取ったときにランダムなチャートIDを設定する

chart_symbol = ChartSymbol(1234567890);

if(chart_symbol=="")

Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");

else

Print("Chart symbol with ID 1234567890: ", chart_symbol);

/*

結果：

Current chart symbol: GBPUSD

Chart symbol with ID 132966427583395104: GBPUSD

The chart with ID 1234567890 does not exist

*/

}