ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスチャート操作ChartSymbol 

ChartSymbol

指定されたチャートの銘柄名を返します。

string  ChartSymbol(
  long  chart_id=0      // チャート識別子
  );

パラメータ

chart_id=0

[in]  チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）

戻り値

チャートが存在しない場合は空の文字列が返されます。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 現在のチャート銘柄を取得し、取得した値を操作ログに表示する
  string chart_symbol = ChartSymbol();
  Print("Current chart symbol: ", chart_symbol);
 
//--- 既存の（この場合は現在の）チャートIDを取得する
  long chart_id=ChartID();
  chart_symbol=ChartSymbol(chart_id);
  PrintFormat("Chart symbol with ID %I64d: %s", chart_id, chart_symbol);
 
//--- 銘柄を受け取ったときにランダムなチャートIDを設定する
  chart_symbol = ChartSymbol(1234567890);
  if(chart_symbol=="")
    Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
  else
    Print("Chart symbol with ID 1234567890: ", chart_symbol);
  /*
   結果：
  Current chart symbol: GBPUSD
  Chart symbol with ID 132966427583395104: GBPUSD
  The chart with ID 1234567890 does not exist
  */
 }

参照

ChartSetSymbolPeriod