//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 現在のチャートIDを取得する

long chart_id = ChartID();



//--- ゼロバーの右端からの初期オフセットを割合で保存し、自動スクロールフラグを設定する

double shift = ChartGetDouble(chart_id, CHART_SHIFT_SIZE);

bool scroll= ChartGetInteger(chart_id,CHART_AUTOSCROLL);



//--- 自動スクロールチャートフラグをリセットする

ChartSetInteger(chart_id, CHART_AUTOSCROLL, true);

PrintFormat("Initial chart shift size: %.2f", shift);



//--- ループ内で2.0%から50.0%まで0.5%ずつ増加

for(int i=20; i<=500; i+=5)

{

//--- シフト サイズを i / 10 に設定し、指定された値を操作ログに出力する

ChartSetDouble(chart_id, CHART_SHIFT_SIZE, i/10.0);

PrintFormat("Set chart shift size to %.1f%%", i/10.0);



//--- チャートのゼロバーを指定されたシフト距離に維持する

ChartNavigate(chart_id, CHART_END, 0);



//--- 待機する

Sleep(16);

}



//--- 初期のチャートシフトと自動スクロールを設定する

Print("Set the chart shift size to the initial value of ", shift);

ChartSetDouble(ChartID(), CHART_SHIFT_SIZE, shift);

ChartSetInteger(chart_id, CHART_AUTOSCROLL, scroll);

}