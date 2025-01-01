- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
EnumToString
任意型の列挙値を文字列に変換します。
|
string EnumToString(
パラメータ
value
[in] 任意型の列挙値
戻り値
列挙のテキスト表現を含む文字列。エラーメッセージを取得するには GetLastError() 関数が呼ばれます。
注意事項
この関数は _LastError 変数に下記のエラー値を設定することがあります。
- ERR_INTERNAL_ERROR – 実行環境のエラー
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – メモリが操作完了に不充分
- ERR_INVALID_PARAMETER – 列挙値の名称が使用不可能
例:
|
enum interval // 名前付き定数の列挙
参照