シンプルで効果的なドンチャンネル・ブレイクアウト戦略。この戦略は時代を超越している！
QuickTradeKeys 123はMetaTrader 5用の使いやすいExpert Advisor (EA)で、トレーダーはキーボードの数字'1'と'2'を押すだけで売買を素早く実行できます。3」を押すと、すべてのオープンポジションをクローズします。このEAは、マウスを使用せずに手動介入が必要な迅速な取引やテスト目的に最適です。
これは、現在のチャートのタイムフレームと他の2つのタイムフレームの間に合流があるかどうかを検出します。
このEAは、デフォルトのパラメータでTPとSLを自動的に設定し、どのデバイスから発注した注文でも自動的にトレーリングストップとステップを設定し、5つのボタン「Close All」、「Close Profit」、「Close Lose」、「Close BUY」、「Close SELL」ですべての注文を簡単にクローズし、利益または損失のしきい値ですべての注文を自動的にクローズします。
最後に成立した取引（トレード）を選択し、さらに作業を進める。
ノイズを完全に除去した相対力指数は、すべての市場で機能します！
縦線を動かしてバーを非表示にするだけで、手動バックテストに役立つシンプルなインジケーターです。
これはOHLCローソク足チャートで、新しいバーごとにアスクの最高値とビッドの最安値を記録します。
シンプルなExpert Advisorで、価格が "Three From Within "パターンを形成したときに取引を行います。
アスク価格とビッド価格をローソク足の高値と安値で結んだローソク足チャート。
標準ボリンジャーバンド・インディケーターに平均化機能を追加
幾何学的移動平均のMQL5バージョン。
このEAはすべてのオープントレードをスキャンし、最後からn番目のトレードを表示します。
取引セッション名をブローカーサーバーの時間と現地時間に合わせるツール
このEAは、終了したすべての取引をスキャンし、最後からn番目の取引を表示します。
強気または弱気バーの連続数をカウントするサンプルコード。
これはMetaTrader 5では初めてのことです。チャートをクリックして価格アラートを作成できます。
これは「シンプルで効果的なブレイクアウト戦略」のアップデートである。このコードでは、プロップ・ファーム・チャレンジのためのヘルパー関数をいくつか追加しました。
確率論アドバイザー
エキスパートアドバイザーBabi ngepetのコードを共有します。
トラップニュース用スクリプト
KopierMaschineは、異なるMetaTrader 4とMetaTrader 5口座間の取引を、直感的なインターフェイスで1台のコンピュータにある任意の方向にローカルコピーします。
コンパイルされた実行ファイルをチャート上にドラッグすると、チャート上のすべてのオブジェクトが削除される。
このインディケータは、指数移動平均(EMA)を計算し、MetaTrader 5のチャートに表示します。 期間は完全にカスタマイズ可能です。 適用価格(終値、始値、高値、安値、中央値、代表値、加重値)を選択できます。 最初のバーのSMAから初期化された標準的なEMA式を使用します。 スタンドアローンのテクニカル分析ツールとして、またはトレンドフォローや移動平均クロスオーバー戦略の自動売買システムに統合して使用できます。
ローカル高値とローカル安値をボラティリティ調整済みラインで計算するチャンネル
CandleMove - Pips & Percentage Movement Display チャート上にローソク足の値動きを直接表示することで、ローソク足の強弱を素早く判断できるビジュアルツールです。
機械学習用のシンプルなチップのひとつ
買われすぎ、売られすぎを監視するシンプルで効果的な RSIインディケータ。RSIが設定したしきい値を超えると、ポップアップやモバイル通知で即座にアラートを送信します。
移動平均線は役に立たない。実際、初心者にとって最も損をしないのはMA-プライスクロスオーバー戦略だという意見もある。しかし、それを成功させることは可能なのだろうか？
MovingAverages.mqhパートIマルチタイムフレームバージョンは、開発者や収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。 条件付きで提供。 他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。
キーボードの's'ホットキーを押して、ワイドスクリーンのスクリーンショットをキャプチャする。
このEAは、インクルードファイルの助けを借りて、独自のヘッジ戦略を実装する方法のデモンストレーションです。
二乗平均平方根
MovingAverages.mqhパートII マルチタイムフレームバージョンは、開発者または収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。 条件付きで提供。 他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。
ティック計算に基づくRSIアダプティブ・インディケーター
アローン値の計算方法の違いを示す
線形回帰指標
CloseAllOrdersは、MetaTrader 5の取引管理を簡素化するために設計された、強力で使いやすいExpert Advisorです。チャートに直接表示される直感的なボタンインターフェイスにより、ワンクリックですべてのマーケットポジションと未決注文を即座に決済することができます。
線形回帰の傾き
WaveWeisBarForceは、Weis波動ロジックに基づくカスタムインディケータです。このインジケータは、出来高を方向性のある波(強気または弱気)に蓄積し、強弱レベル付 きのヒストグラムとして表示します。 強気の波:ライトからライムまでの4段階のグリーン 弱気の波:ライトからレッドまでの4段階のレッド WaveMax(白):各波の中で最も出来高の多いバーを表示 WaveClimax(黄):波をまたいで蓄積された記録的な出来高をハイライト このインジケータは、トレーダーが出来高の蓄積と波の強弱によって市場の圧力を視覚化し、日中分析およびスイング分析を改善するのに役立ちます。