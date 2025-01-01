コードベースセクション
MQL4やMQL5プログラム言語をどこから学び始めればいいか分かりませんか？ここではMetaTraderターミナルのためのいろいろなプログラムを参照できます。公開されているコードの例をダウンロードして学び、自分のインディケータやエキスパートアドバイザーを開発して、MQL5とMQL4コードの最も大きいライブラリに公開してください。あなたのアプリはすべてのMetaTraderターミナルとMetaEditor IDEからアクセスできるようになります。

あなたのMQL4とMQL5コード例が世界中に送られ、何億というトレーダーがあなたについて知るようになります。

Simple Yet Effective Breakout Strategy

シンプルで効果的なドンチャンネル・ブレイクアウト戦略。この戦略は時代を超越している！

QuickTradeKeys123

QuickTradeKeys 123はMetaTrader 5用の使いやすいExpert Advisor (EA)で、トレーダーはキーボードの数字'1'と'2'を押すだけで売買を素早く実行できます。3」を押すと、すべてのオープンポジションをクローズします。このEAは、マウスを使用せずに手動介入が必要な迅速な取引やテスト目的に最適です。

Confluence Detector

これは、現在のチャートのタイムフレームと他の2つのタイムフレームの間に合流があるかどうかを検出します。

Trailing with Close by Button and Profit

このEAは、デフォルトのパラメータでTPとSLを自動的に設定し、どのデバイスから発注した注文でも自動的にトレーリングストップとステップを設定し、5つのボタン「Close All」、「Close Profit」、「Close Lose」、「Close BUY」、「Close SELL」ですべての注文を簡単にクローズし、利益または損失のしきい値ですべての注文を自動的にクローズします。

Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.)

最後に成立した取引（トレード）を選択し、さらに作業を進める。

A BETTER RSI

ノイズを完全に除去した相対力指数は、すべての市場で機能します！

Manual Backtest Bar Replay Simulator

縦線を動かしてバーを非表示にするだけで、手動バックテストに役立つシンプルなインジケーターです。

OHLC Candles with extreme tick price tracking

これはOHLCローソク足チャートで、新しいバーごとにアスクの最高値とビッドの最安値を記録します。

シンプル・スリー・インサイド・パターン_EA

シンプルなExpert Advisorで、価格が "Three From Within "パターンを形成したときに取引を行います。

OHLC Candles with Ask and Bid

アスク価格とビッド価格をローソク足の高値と安値で結んだローソク足チャート。

Custom Bollinger Bands

標準ボリンジャーバンド・インディケーターに平均化機能を追加

Geometric Moving Average

幾何学的移動平均のMQL5バージョン。

Get Nth Active Trade from the end in MT5

このEAはすべてのオープントレードをスキャンし、最後からn番目のトレードを表示します。

Trading Session Mapping

取引セッション名をブローカーサーバーの時間と現地時間に合わせるツール

Get Nth Closed Trade from the end in MT5

このEAは、終了したすべての取引をスキャンし、最後からn番目の取引を表示します。

Count consecutive no. of bull or bear bars

強気または弱気バーの連続数をカウントするサンプルコード。

Click on the market chart to create a price alert

これはMetaTrader 5では初めてのことです。チャートをクリックして価格アラートを作成できます。

Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions

これは「シンプルで効果的なブレイクアウト戦略」のアップデートである。このコードでは、プロップ・ファーム・チャレンジのためのヘルパー関数をいくつか追加しました。

確率論FXエキスパートアドバイザー

確率論アドバイザー

Babi Ngepet

エキスパートアドバイザーBabi ngepetのコードを共有します。

Trap News MT5

トラップニュース用スクリプト

コピアマシンMT5

KopierMaschineは、異なるMetaTrader 4とMetaTrader 5口座間の取引を、直感的なインターフェイスで1台のコンピュータにある任意の方向にローカルコピーします。

Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop

コンパイルされた実行ファイルをチャート上にドラッグすると、チャート上のすべてのオブジェクトが削除される。

MT5用カスタム指数移動平均(EMA)インディケータ

このインディケータは、指数移動平均(EMA)を計算し、MetaTrader 5のチャートに表示します。 期間は完全にカスタマイズ可能です。 適用価格(終値、始値、高値、安値、中央値、代表値、加重値)を選択できます。 最初のバーのSMAから初期化された標準的なEMA式を使用します。 スタンドアローンのテクニカル分析ツールとして、またはトレンドフォローや移動平均クロスオーバー戦略の自動売買システムに統合して使用できます。

Volatility Step Channel

ローカル高値とローカル安値をボラティリティ調整済みラインで計算するチャンネル

Candle Move

CandleMove - Pips &amp; Percentage Movement Display チャート上にローソク足の値動きを直接表示することで、ローソク足の強弱を素早く判断できるビジュアルツールです。

価格/出来高インジケーター

機械学習用のシンプルなチップのひとつ

RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector

買われすぎ、売られすぎを監視するシンプルで効果的な RSIインディケータ。RSIが設定したしきい値を超えると、ポップアップやモバイル通知で即座にアラートを送信します。

Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality

移動平均線は役に立たない。実際、初心者にとって最も損をしないのはMA-プライスクロスオーバー戦略だという意見もある。しかし、それを成功させることは可能なのだろうか？

MovingAverages.mqh Part I

MovingAverages.mqhパートIマルチタイムフレームバージョンは、開発者や収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。 条件付きで提供。 他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。

Screenshots with keyboard key press

キーボードの's'ホットキーを押して、ワイドスクリーンのスクリーンショットをキャプチャする。

Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller

このEAは、インクルードファイルの助けを借りて、独自のヘッジ戦略を実装する方法のデモンストレーションです。

Root Mean Square

二乗平均平方根

MovingAverages.mqh Part II

MovingAverages.mqhパートII マルチタイムフレームバージョンは、開発者または収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。 条件付きで提供。 他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。

Tick RSI Adaptive

ティック計算に基づくRSIアダプティブ・インディケーター

3 way Aroon value calculation

アローン値の計算方法の違いを示す

Linear Regression Value

線形回帰指標

Close All Orders

CloseAllOrdersは、MetaTrader 5の取引管理を簡素化するために設計された、強力で使いやすいExpert Advisorです。チャートに直接表示される直感的なボタンインターフェイスにより、ワンクリックですべてのマーケットポジションと未決注文を即座に決済することができます。

Linear Regression Slope

線形回帰の傾き

ウェーブ・ヴァイス・バー・フォース

WaveWeisBarForceは、Weis波動ロジックに基づくカスタムインディケータです。このインジケータは、出来高を方向性のある波(強気または弱気)に蓄積し、強弱レベル付 きのヒストグラムとして表示します。 強気の波:ライトからライムまでの4段階のグリーン 弱気の波:ライトからレッドまでの4段階のレッド WaveMax(白):各波の中で最も出来高の多いバーを表示 WaveClimax(黄):波をまたいで蓄積された記録的な出来高をハイライト このインジケータは、トレーダーが出来高の蓄積と波の強弱によって市場の圧力を視覚化し、日中分析およびスイング分析を改善するのに役立ちます。

