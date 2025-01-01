- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartGetDouble
指定されたチャートの対応するプロパティの値を返します。チャートプロパティは double 型でなければなりません。この関数の呼び出し方は 2 つあります。
1. 直接プロパティ値を返します。
|
double ChartGetDouble(
2. 関数の成功に応じて、true または false を返します。成功した場合、プロパティの値は、参照によって渡された目的変数double_varに配置されます。
|
bool ChartGetDouble(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）
prop_id
[in] チャートプロパティ識別子。値は ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE のいずれかです。
sub_window
[in] チャートサブウィンドウの番号。最初のケースの場合、初期値は0（メインチャートウィンドウ）です。プロパティのほとんどは、サブウィンドウの番号を必要としません。
double_var
[out] 要求されたプロパティの double 型のターゲット変数
戻り値
double 型の値
2 番目の呼び方では、指定されたプロパティが利用可能であり、その値がdouble_var 変数に置かれている場合には、trueを返します。そうでない場合は falseを返します。エラーについての追加情報を取得するには、GetLastError()関数を呼び出します。
注意事項
この関数は同期型です。つまり、呼び出し前にチャートキューに追加されたすべてのコマンドの実行を待機します。
例:
|
void OnStart()