ChartGetDouble

指定されたチャートの対応するプロパティの値を返します。チャートプロパティは double 型でなければなりません。この関数の呼び出し方は 2 つあります。

1. 直接プロパティ値を返します。

double ChartGetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window=0

);

2. 関数の成功に応じて、true または false を返します。成功した場合、プロパティの値は、参照によって渡された目的変数double_varに配置されます。

bool ChartGetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window,

double& double_var

);

パラメータ

chart_id

[in] チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）

prop_id

[in] チャートプロパティ識別子。値は ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE のいずれかです。

sub_window

[in] チャートサブウィンドウの番号。最初のケースの場合、初期値は0（メインチャートウィンドウ）です。プロパティのほとんどは、サブウィンドウの番号を必要としません。

double_var

[out] 要求されたプロパティの double 型のターゲット変数

戻り値

double 型の値

2 番目の呼び方では、指定されたプロパティが利用可能であり、その値がdouble_var 変数に置かれている場合には、trueを返します。そうでない場合は falseを返します。エラーについての追加情報を取得するには、GetLastError()関数を呼び出します。

注意事項

この関数は同期型です。つまり、呼び出し前にチャートキューに追加されたすべてのコマンドの実行を待機します。

例: