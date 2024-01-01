SendFTP

「FTP」タブの設定ウィンドウで指定されたアドレスにファイルを送信します。

bool SendFTP(

string filename,

string ftp_path=NULL

);

パラメータ

filename

[in] 送られたファイルの名称

ftp_path=NULL

[in] FTP カタログディレクトリが指定されていない場合は、設定に記載されたディレクトリが使用されます。

戻り値

失敗の場合 false

注意事項

送信されるファイルはterminal_directory\MQL5\files フォルダまたはそのサブディレクトリに位置しなければいけません。FTP アドレス及び/またはアクセスパスワードが設定で指定されていない場合は、送信が実行されません。

SendFTP() 関数はストラテジーテスター内では使用できません。

例：