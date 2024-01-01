- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
SendFTP
「FTP」タブの設定ウィンドウで指定されたアドレスにファイルを送信します。
|
bool SendFTP(
パラメータ
filename
[in] 送られたファイルの名称
ftp_path=NULL
[in] FTP カタログディレクトリが指定されていない場合は、設定に記載されたディレクトリが使用されます。
戻り値
失敗の場合 false
注意事項
送信されるファイルはterminal_directory\MQL5\files フォルダまたはそのサブディレクトリに位置しなければいけません。FTP アドレス及び/またはアクセスパスワードが設定で指定されていない場合は、送信が実行されません。
SendFTP() 関数はストラテジーテスター内では使用できません。
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+