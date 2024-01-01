ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスネットワーク関数SendFTP 

SendFTP

「FTP」タブの設定ウィンドウで指定されたアドレスにファイルを送信します。

bool  SendFTP(
  string  filename,          // ftp で送信されるファイル
  string  ftp_path=NULL      // ftp カタログ
  );

パラメータ

filename

[in]  送られたファイルの名称

ftp_path=NULL

[in]  FTP カタログディレクトリが指定されていない場合は、設定に記載されたディレクトリが使用されます。

戻り値

失敗の場合 false

注意事項

送信されるファイルはterminal_directory\MQL5\files フォルダまたはそのサブディレクトリに位置しなければいけません。FTP アドレス及び/またはアクセスパスワードが設定で指定されていない場合は、送信が実行されません。

SendFTP() 関数はストラテジーテスター内では使用できません。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      SendFTP.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link     "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   FILENAME "SomeFile.bin"
#define   PATH     NULL
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
 {
//--- 端末のFTPアドレスにファイルを送信する権限を確認する
  if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))
    {
    Print("Error. The client terminal does not have permission to send messages to the FTP-address");
    return;
    }
//--- ファイルを送信する
  ResetLastError();
  if(!SendFTP(FILENAME, PATH))
    Print("SendFTP() failed. Error ",GetLastError());
 }